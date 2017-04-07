Более 80% пользователей положительно оценили приложение "Метро Москвы"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За месяц после запуска приложения "Метро Москвы" пользователи оставили более 400 отзывов, из них 80% — положительные, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта города Максим Ликсутов.

По его словам, остальные комментарии – это предложения по улучшению работы и расширению функционала приложения.

"Больше всего пассажирам понравилась функция подсказки самого короткого маршрута на всех видах городского транспорта, удобная навигация по переходам с метро на МЦК. Пользователи также отмечают удобную и подробную карту с описанием всех пересадок", — сказал Ликсутов.

В неделю "Метро Москвы" используется более 900 тысяч раз. Летом будет выпущен новый релиз приложения, отметил заммэра.

"Мы добавим туда несколько новых полезных функций, о которых нас просят пользователи. Например, там появится вся необходимая информация к Кубку Конфедераций, который пройдет летом этого года. Там будут отмечены все объекты, связанные с проведением этих мероприятий, маршруты до крупных туристических объектов, а также информация, как можно будет бесплатно болельщикам и аккредитованным лицам воспользоваться городским транспортом", — рассказал Ликсутов.

С помощью приложения "Метро Москвы" также можно узнать интересные факты о московском метро, Московской окружной железной дороге царских времен и многое другое в сопровождении с историческими фотоснимками.

Кроме того, пользователи приложения также могут пополнить баланс карты "Тройка" онлайн и посмотреть все действующие тарифы на проезд.

По словам Ликсутова, приложение постоянно дорабатывается с учетом поступающих замечаний и предложений от пользователей.