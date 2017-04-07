Более 80% пользователей положительно оценили приложение "Метро Москвы"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. За месяц после запуска приложения "Метро Москвы" пользователи оставили более 400 отзывов, из них 80% — положительные, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта города Максим Ликсутов.
"Больше всего пассажирам понравилась функция подсказки самого короткого маршрута на всех видах городского транспорта, удобная навигация по переходам с метро на МЦК. Пользователи также отмечают удобную и подробную карту с описанием всех пересадок", — сказал Ликсутов.
В неделю "Метро Москвы" используется более 900 тысяч раз. Летом будет выпущен новый релиз приложения, отметил заммэра.
Кроме того, пользователи приложения также могут пополнить баланс карты "Тройка" онлайн и посмотреть все действующие тарифы на проезд.
По словам Ликсутова, приложение постоянно дорабатывается с учетом поступающих замечаний и предложений от пользователей.