Самые яркие моменты первого тура "Ты супер!"

МОСКВА, 07 апр — РИА Новости. Завтра, 8 апреля, стартует второй этап проекта "Ты супер!" телеканала НТВ и Международного информационного агентства Sputnik. Пришло время подвести итоги первого тура и рассказать, как много ярких выступлений, дуэтов и незабываемых моментов он подарило шоу юным талантам и их поклонникам — зрителям всей России и стран постсоветского пространства.

Музыка нас связала

Во время отборочных испытаний вокалисты из 11 стран продемонстрировали широкий репертуар. Со сцены звучали песни на родных языках участников из разных стран (к примеру, "Dle Yaman" в исполнении Ангелины Папикян из Армении или молдавских девочек Кристины Коваленко из города Чадыр-Лунга — "Hora din Moldova" и Аны Ерхан с песней "Иоанэ, Иоанэ".

А Роза Вальгыргина из села Рыркайпий поразила публику ярким национальным колоритом, продемонстрировав чукотское горловое пение.

Казалось бы, звездное жюри уже ничем не удивить, но Кристине Ашмариной это удалось. Стас Пьеха не удержался и прямо после выступления Кристины предложил ей… записать совместную песню! А не это ли лучшее признание таланта для артиста?

"Ты супер!" — международный вокальный конкурс, но многие участники не только талантливые вокалисты, но и виртуозные музыканты, что они и продемонстрировали во время своих номеров. Например, Владимир Климовский из Якутии выступает вместе с популярным в республике ВИА "Хатан", в арсенале которого бас-гитара, барабанная установка и синтезатор!

Звездные гости

Известный российский продюсер, уроженец Казахстана Бари Алибасов принимал в своей московской квартире юных гостей из Казахстана, участников проекта "Ты супер!" Романа Корнеева и Влада Лоскутова. В доме продюсера детей из Казахстана также встречали участники группы "На-На" Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов. Влад и Рома получили от Бари и группы "На-На" ценные советы. По словам Вячеслава Жеребкина, ему понравилось, что ребята интересуются всем и стремятся стать артистами.

17-летнюю Парвану Алджанову приехал поддержать Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль оглы. У конкурсантки было немало поводов для волнения. Парвана исполнила сложную лиричную композицию на родном языке, ведь по-русски она практически не говорит. И посол Полад Бюльбюль оглы не только поддержал соотечественницу, но и помог преодолеть языковой барьер, переводя слова жюри.

Композитор и популярный певец Эмин Агаларов пришел поддержать участницу "Ты супер!" Хошгедем Мехтиеву прямо на сцену. Позже артист поддержал конкурсантку еще и в личном обращении, записанном для Sputnik Азербайджан.

Поддержать 16-летнюю Анастасию Кравченю из республики Беларусь приехал ее соотечественник, шоумен Вадим Галыгин. Девочка очень нервничала перед выступлением, потому что больше года не пела. Вынужденный перерыв случился после того, как у Насти не стало бабушки — единственного родного для нее человека. Галыгин подарил Насте букет цветов и в своей легкой непринужденной манере комедийный актер заставил конкурсантку улыбнуться.



Ангелина Папикян из Армении, плохо владеющая русским языком, испытывала трудности в общении с судьями, известный юморист, продюсер шоу Comedy Club Гарик Мартиросян поспешил ей на помощь и стал для Ангелины персональным переводчиком.

Флешмоб

Один из номеров даже дал начало всероссийскому флешмобу! Речь о выступлении 12-летнего Данила Хомякова Хомяков из посёлка Малиновка Ростовской области. С первых нот французского хита "Tu es foutu" Данил захватил внимание всего зрительного зала: публика не только подпевала его песне, но и повторяла танец мальчика. Не удержались и члены жюри — Ёлка, Маргарита Суханкина, Виктор Дробыш и Стас Пьеха устремились на сцену, чтобы вместе с юным талантом станцевать его фирменный "Хомяков-стайл дэнс". И даже серьёзный ведущий проекта Вадим Такменёв присоединился к стихийно собранной танцевальной группе.

Вслед за Данилом нехитрые движения стала повторять вся страна — и каждый из танцующих добавлял что-то своё. В лагере "Артек" сразу несколько отрядов поставили собственные танцы на тему "Хомяков-стайл". Зажигательные движения покорили танцевальные кружки и секции гимнастики, театральные студии и даже офисных работников и серьёзных журналистов. Танец повторили сотни раз в обычных квартирах, а многие ещё и подпевали в импровизированные микрофоны. И, конечно, флешмоб активно поддержали школьники, ведь Даня — "свой парень". К сожалению, отборочный этап Даня не прошел, но танцевать так, как этот непосредственный и жизнерадостный мальчик, хотят все: и взрослые, и дети.

Жюри о проекте

Ёлка:

"Наша съёмочная площадка уже давно стала настоящим местом силы. Здесь такая концентрация переживаний, адреналина, что каждый раз, выходя на сцену, испытываешь совершенно особые и непростые чувства.

Не хочу и не могу выделить любимчиков среди конкурсантов. Даже если они у меня появятся — и с кем-то из них сработает химия — нет. Это неправильно! Они все прекрасные, и каждый из них — предмет нашей гордости. Я бы никогда так не смогла — и они должны каждый раз вспоминать, что они лучше каждого из нас. Каждый из нас ими очень и очень гордится.

Эти дети являются невероятным вдохновением для огромного количества людей — и они даже не представляют, сколько сил они пробуждают в людях, которые, возможно, не видели причин поверить в свои силы и поверить в себя.

Это великая сила! Добро — это великая сила, а наши дети — это абсолютное добро. Я хочу быть, как эти дети — честно".

Маргарита Суханкина:

"Для меня, как профессионального артиста, уже много лет выход на сцену ассоциируется только с радостью. И я не могу даже представить, что испытывают наши участники, выходя к публике —зная, что на них смотрит множество взрослых, которые будут их судить и оценивать. Это сложно, для этого нужно иметь огромную силу воли, уметь собираться, а ведь все эти качества присущи только профессионалам. Хотя мы, зачастую, переживаем даже сильнее, чем они. Было много моментов, когда мы плакали с ними, когда душили слёзы — смотреть на то, как дети расстраиваются было очень сложно. Эмоции можно описать, как разрыв сердца…

Я многому учусь у этих детей. Мы видели их биографии — испытаний, выпавших им, не пожелаешь пройти никому. То, как они каким-то невероятным способом находят в себе силы выдавать на сцене любые эмоции — абсолютный позитив или щемящий душу трагизм — впечатляет, и мы этому, безусловно, учимся.

Мы учимся их искренности, ведь на этой сцене стоят абсолютные ангелы! Чистые, непорочные дети, за плечами которых огромные жизни. Дети, которые не сломились. К нам на сцену приходят маленькие, но личности. И мы продолжаем, и продолжим многому учиться у них".

Виктор Дробыш:

"Сидя в судейском кресле, я всякий раз пытаюсь представить, как непросто приходится нашим участникам. Нужно обладать особой смелостью и решительностью, чтобы выйти на эту сцену, петь, находясь всего в нескольких метрах от камер.

Когда в процессе съёмок я на пару минут выхожу на сцену — мне уже становится волнительно. Ощущения — будто ты находишься на сцене Кремлёвского дворца! Плюс большой зал, ощущение огромной аудитории на телевидении… Я искренне восхищаюсь этими детьми. Среди выступлений было много таких, которые я не хотел судить — я просто смотрел и получал удовольствие, а это, как известно, лучшая похвала.

Вообще, мне кажется, что всё, что происходит у нас на проекте — даже выбывание из него — это события со знаком плюс. И в этом, наверное, его самая большая притягательность и сила".



Стас Пьеха:

"Выходя на эту сцену к ребятам, присоединяясь к их номерам, я всегда чувствую повышенную, особую важность происходящего. Честно говоря, это даже пугало.

Ведь когда я выхожу на сцену на сольных концертах, к своей публике — я точно знаю, что каждый купил билет и ждал именно меня, знает мои песни… Здесь всё по-другому: я представляю чувства ребят, которые видят лица жюри, внимательно оценивающих все нюансы их исполнения… А ведь пение — это исключительно эмоциональная сфера, и когда мы поём, мы передаем свои чувства, темперамент, настроение, и песни каждый раз звучат по-разному. И когда меня оценивают, расслабиться и полностью отдаться чувствам в песне не получается: подсознательно всегда хочется понравиться жюри, увидеть одобрение в их лицах. И не дай Бог этого одобрения не получить! Эти эмоции я помню по своему участию в вокальных конкурсах. Все эти чувства, воспоминания делают каждый мой выход на сцену "Ты супер!" особенным".