Полтавченко поблагодарил петербуржцев за сплоченность после теракта

С-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая на митинге памяти жертв взрыва в метро, поблагодарил петербуржцев за сплоченность и взаимную поддержку, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг сотни петербуржцев собрались у станции метро "Технологический институт", где при теракте погибли 14 человек, на митинг памяти жертв трагедии. Акция началась с минуты молчания.

"Я благодарю петербуржцев за сплоченность. Мы вместе скорбим по погибшим. Мы вместе желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и делаем все для этого. Сегодня мы едины в своем желании объединиться и дать отпор глобальному злу — терроризму", — сказал губернатор.

По его словам, петербуржцы никогда не оставались равнодушными не только к своей трагедии, но и к трагедиям, которые происходили в других городах и странах. "Мы с вами граждане России, страны, которая не на словах, а на деле борется с терроризмом. Мы с вами дети великого города, который никогда и не перед кем не стоял на коленях, наследники его основателей. Мы, петербуржцы, а значит нас никогда никому не согнуть. Терроризм не пройдет", — сказал Полтавченко, обращаясь к жителям северной столицы.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. 14 человек погибли, 50 пострадавших находятся в больницах. СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия.