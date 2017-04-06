Петербуржцы вышли на митинг памяти жертв теракта в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Сотни петербуржцев собрались у станции метро "Технологический институт", где при теракте погибли 14 человек, на митинг памяти жертв трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Перед акцией власти перекрыли широкий Загородный проспект, который заполнили люди, собравшиеся перед специально сооруженной напротив станции метро сценой.

Люди возлагают цветы у стихийно образовавшегося у входа в метро мемориала и зажигают свечи. Некоторые из них не могут сдержать слез. Многие петербуржцы держат в руках белые воздушные шары, цветы и свечи. Наряды полиции в районе проведения акции усилены, также работают кинологи.

Акция началась с минуты молчания.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. 14 человек погибли, 50 пострадавших находятся в больницах. СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверяет и другие версии происшествия.