Родители из Калининграда, будучи опекунами, получали деньги в Москве

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Родителям из Калининграда отказали в оформлении приемной семьи из-за отсутствия прописки, при этом денежные выплаты на содержание детей опекунам выплачивались в полном объеме с даты постановки семьи на учет, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Ранее сообщалось, что приемные родители из Калининграда вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня.

"Денежные средства на содержание несовершеннолетних подопечных опекунам были назначены и выплачивались в полном объеме с даты постановки семьи на учет в размере, установленном законом города Москвы от 15 декабря 2004 года № 87 "О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)", — сказала представитель пресс-службы.

Позднее в 2016 году опекуны обратились в орган опеки и попечительства Москвы с заявлением о заключении с ними договоров о приемной семье.

"Учитывая, что опекуны и их подопечные несовершеннолетние не меняли места жительства в Калининградской области и временно пребывали на территории Москвы в создании приемной семьи и назначении вознаграждения за воспитание детей опекунам было отказано", — подчеркнула собеседница агентства.

После чего 6 марта 2017 года опекуны написали заявления об освобождении их от обязанностей опекунов семи несовершеннолетних детей в связи с тем, что им было отказано в создании приемной семьи и они не готовы заниматься воспитанием детей на безвозмездной основе. Их просьба была удовлетворена, и они были отстранены от исполнения обязанностей опекунов в отношении всех несовершеннолетних детей, отметила представитель департамента.

В среду со ссылкой на директора центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Вадима Меньшова сообщалось, что родители приехали из Калининграда, а власти столицы отказались оформлять "приемную семью" и обеспечить московские выплаты. Ежемесячно выплаты составляли по 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте Анны Кузнецовой, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.