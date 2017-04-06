Источник сообщил о назначении нового врио главы Московского угрозыска

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев назначил временно исполняющим обязанности главы Московского уголовного розыска (МУР) бывшего замначальника Главного управления уголовного розыска МВД РФ Александр Быненко, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в ведомстве.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-начальника МУР генерала-майора Игоря Зиновьева начальником УВД Восточного округа Москвы.

"Министр подписал указ о назначении врио УУР по Москве бывшего замначальника ГУУР Александра Быненко", — сказал собеседник агентства.

По его словам, указа президента РФ на эту должность еще нет, однако в МУРе ожидают представление личному составу нового врио уже завтра.