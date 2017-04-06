Школа юного законотворца открылась во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 6 апр — РИА Новости. Проект "Школа юного законотворца" (ШЮЗ), нацеленный на обучение учеников старших классов основам законотворчества и развитие правовой культуры молодежи, стартовал впервые во Владимирской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Владимирского заксобрания.

"Школа законотворчества организована при содействии Владимирского заксобрания и регионального отделения Российской муниципальной академии. В первом экспериментальном потоке примут участие 60 школьников 9-11 классов из 33 общеобразовательных учреждений города. Ребятам предстоит прослушать курс лекций, поучаствовать в дискуссиях, а также проверить свои знания на практике", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что работать школа будет раз в год в течение месяца. За это время школьники узнают об основах молодежного парламентаризма, повысят правовую грамотность, обучатся методам социально-экономического прогнозирования, займутся программным проектированием и научатся оценивать эффективность проектов. Читать лекции юным законодателям будут председатели профильных комитетов заксобрания, члены Российской муниципальной академии, преподаватели вузов.

Председатель Владимирского заксобрания Владимир Киселёв уверен, что проект ШЮЗ будет способствовать не только повышению правовой культуры подрастающего поколения, но и станет отличной стартовой площадкой для дальнейшей законотворческой и профессиональной деятельности молодёжи. "Не исключаю, что ученики удивят преподавателей и депутатов оригинальными предложениями проектов в социально-экономической сфере и, возможно, актуальными законопроектами", — отметил Киселев.