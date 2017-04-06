Отказавшиеся от семи приемных детей родители имели хорошую репутацию

КАЛИНИНГРАД, 6 апр — РИА Новости. Родители, которые отказались от семерых приемных детей, передав их в органы опеки в Москве, были на хорошем счету в органах опеки Калининградской области, сообщила журналистам врио министра по социальной политике Калининградской области Анжелика Майстер.

Сообщалось, что приемные родители из Калининграда вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня.

"Впервые данная семья обратилась в органы опеки и попечительства Калининградской области в августе 2013 года. Родители имели хорошую репутацию, воспитывали двоих собственных детей. По меркам нашего региона семья считалась достаточно обеспеченной, имея собственное благоустроенное жилье и собственный бизнес", — сказала Майстер.

Она отметила, что на основании проведенного обследования и выданного заключения семья в 2013 году приняла на воспитание четверых детей из Калининградской области. В 2015 году семья приняла на воспитание еще троих детей из Петрозаводска. За это время нарушений прав и интересов детей выявлено не было.

В ноябре 2015 года семья вместе с детьми переехала в Москву, в связи с чем, договор об осуществлении опеки на возмездных условиях с данной семьей был расторгнут и личные дела переданы замещающим родителям для постановки на учет по новому месту жительства в Москве.

В пресс-службе калининградского правительства сообщили, что ситуация с калининградскими детьми находится на личном контроле врио губернатора Антона Алиханова. Принято решение направить в Москву представителя органа опеки и попечительства Калининградской области, директора центра, в который временно (до устройства в семью) будут помещены дети, и психолога этого центра. В ближайшее время все семеро детей будут доставлены в Калининградскую область, в настоящее время им подыскивается новая семья.

По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.