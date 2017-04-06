В Минтрансе обсудили реализацию планов по обеспечению безопасности в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости/Прайм. Оперативный штаб Минтранса России, созданный в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, обсудил достаточность реализации планов по обеспечению безопасности в метрополитенах, сообщил замминистра транспорта Николай Захряпин журналистам в рамках международного форума "Безопасность на транспорте".

Министерство транспорта в понедельник в связи с взрывом в метро Петербурга создало штаб для координации деятельности ведомств, взаимодействия с правоохранителями и администрацией города.

"Его (заседание оперативного штаба – ред.) 4 апреля проводил министр транспорта Максим Юрьевич Соколов. Мы проанализировали складывающуюся обстановку по реализации законодательства о транспортной безопасности на объектах транспорта. Особое внимание уделили, конечно, Санкт-Петербургу. И в первоочередном порядке оценили полноту и достаточность реализации планов обеспечения транспортной безопасности на объектах метрополитенов, на других объектах", — рассказал Захряпин в четверг.

Замминистра сообщил, что в заседании оперативного штаба принимали участие руководители комитета транспорта Петербурга и другие должностные лица.

"По существу мы определились в дальнейших согласованных мерах, направленных на безусловное выполнение требований по транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и запланировали дополнительно проведение таких совещаний со всеми субъектами РФ, чтобы уже детально обсудить практические меры, которые принимаются на региональном уровне", — добавил Захряпин.

Днем 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Как считает следствие, сначала он оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания" (ее обезвредили), а потом взорвал себя в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". В больницах остаются 50 пострадавших.

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