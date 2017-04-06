Отказавшиеся от семи приемных детей супруги вправе брать новых из детдома

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Приемные родители из Калининграда, которые отказались от семерых детей, передав их в органы опеки в Москве, по закону сохраняют право брать новых детей из детских домов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Пока законодательно никто их не лишал этого права, поэтому это право за ними сохраняется", — сказала Кузнецова журналистам в четверг, отвечая на вопрос о том, смогут ли эти люди вновь взять детей к себе из сиротских учреждений.

Кузнецова сообщила, что в настоящий момент не общалась с приемными родителями, но виделась с детьми. Она уточнила, что из семерых детей есть двое братьев, двое родственников и еще трое "братьев-сестер".

"В ближайшее время будет принято решение о размещении этих детей в семьи, сейчас они пока будут находиться в этом сиротском учреждении, но уже на связи Калининград, и они также готовы подключиться…, чтобы они как можно меньше времени провели в сиротском учреждении",- заявила омбудсмен.

В среду со ссылкой на директора центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Вадима Меньшова сообщалось, что родители приехали из Калининграда, а власти столицы отказались оформлять "приемную семью" и обеспечить московские выплаты. Дети получали ежемесячно по 18 тысяч рублей на одного ребенка. При этом, по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.