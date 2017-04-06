Отказавшиеся от семи приемных детей супруги вправе брать новых из детдома

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Приемные родители из Калининграда, которые отказались от семерых детей, передав их в органы опеки в Москве, по закону сохраняют право брать новых детей из детских домов, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кузнецова сообщила, что в настоящий момент не общалась с приемными родителями, но виделась с детьми. Она уточнила, что из семерых детей есть двое братьев, двое родственников и еще трое "братьев-сестер".
"В ближайшее время будет принято решение о размещении этих детей в семьи, сейчас они пока будут находиться в этом сиротском учреждении, но уже на связи Калининград, и они также готовы подключиться…, чтобы они как можно меньше времени провели в сиротском учреждении",- заявила омбудсмен.
По информации пресс-службы уполномоченного по правам ребенка при президенте, сейчас все несовершеннолетние дети временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.