На ежегодном параде трамваев в Москве покажут конный вагон XIX века

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Москве на ежегодном параде трамваев покажут старинный вагон XIX века, запряженный лошадьми. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

"Конный вагон 1884 года является жемчужиной нашей коллекции, ведь именно с конки начинается история общественного транспорта столицы", — рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, полюбившийся москвичам экспонат был восстановлен на основе фотографий и сохранившихся документов.

Кроме конного вагона в Параде трамваев примут участие и современные модели, среди которых гости мероприятия смогут увидеть трехсекционный низкопольный вагон "Витязь-М". Всего на площадке будут выставлены 16 трамваев.