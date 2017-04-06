На ежегодном параде трамваев в Москве покажут конный вагон XIX века

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Москве на ежегодном параде трамваев покажут старинный вагон XIX века, запряженный лошадьми. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.
По его словам, полюбившийся москвичам экспонат был восстановлен на основе фотографий и сохранившихся документов.
Кроме конного вагона в Параде трамваев примут участие и современные модели, среди которых гости мероприятия смогут увидеть трехсекционный низкопольный вагон "Витязь-М". Всего на площадке будут выставлены 16 трамваев.