В Минздраве объяснили, о чем говорит переедание сладкого у детей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Депрессия у детей может проявляться постоянным перееданием сладкого, рассказал руководитель отдела экологических и социальных проблем психического здоровья ФГБУ "ФМИЦПН им. В.П. Сербского" Минздрава РФ Борис Положий.

"У детей и подросток тоже часто возникают депрессивные расстройства… Мало кто знает, что депрессия у детей, которые не могут охарактеризовать свое состояние, чаще всего проявляется нарушениями аппетита. То есть такими нарушениями, где идет переедание в первую очередь сладкого", — сказал Положий на пресс-конференции.

Он отметил, что это часто приобретает гротескную форму: ребенок может отказываться от любой другой еды, или демонстративно есть ее в небольшом объеме.

"У нас все-таки медленно, но идет снижение частоты суицидов в стране. В том числе и снижение частоты суицидов среди детей и подростков… Дети от 10 до 14 лет в 2005 году — 3,3 (случая) на сто тысяч населения, в 2015 — уже два случая нас тысяч населения", — добавил Положий.