Омбудсмен об отказе от приемных детей: это не единичный случай

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ситуация с детьми из приемной семьи из Калининграда, от которых отказались приемные родители, не единственная, и решать проблемы такого рода необходимо на законодательном уровне, заявил РИА Новости детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.

Сообщалось, что приемные родители из Калининграда вернули в органы опеки Москвы семерых детей, мотивировав это тем, что при переезде в столицу им не удалось добиться повышения региональных пособий до московского уровня.

Бунимович рассказал, что семья уже приезжала в Москву без детей. "Тоже странная история – вроде бы берут детей, а приезжают без них, арендуют жилье в расчете на то, что дети получат в Москве квартиры. Здесь сложно говорить о бескорыстном, важном для нас устройстве семьи", — сказал он.

Омбудсмен обратил внимание на то, что такая ситуация не единолична, и решать ее необходимо на законодательном уровне. "Я хотел бы сказать, что ситуация не единственная, тенденция есть. Проблема такого рода очень серьезная, и, мне кажется, нужно решать ее на законодательном уровне в том числе", — сказал Бунимович.

Он рассказал, что уже указывал на проблему во время комиссии, которая занимается квартирами для детей-сирот. "Количество сирот в Москве с каждым годом уменьшается, и мы эти цифры предъявляли, в то же время число квартир, которые мы выдаем сиротам каждый год увеличивается, причем, довольно сильно", — обратил внимание омбудсмен.