Омбудсмен об отказе от приемных детей: это не единичный случай

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ситуация с детьми из приемной семьи из Калининграда, от которых отказались приемные родители, не единственная, и решать проблемы такого рода необходимо на законодательном уровне, заявил РИА Новости детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.
Бунимович рассказал, что семья уже приезжала в Москву без детей. "Тоже странная история – вроде бы берут детей, а приезжают без них, арендуют жилье в расчете на то, что дети получат в Москве квартиры. Здесь сложно говорить о бескорыстном, важном для нас устройстве семьи", — сказал он.
Он рассказал, что уже указывал на проблему во время комиссии, которая занимается квартирами для детей-сирот. "Количество сирот в Москве с каждым годом уменьшается, и мы эти цифры предъявляли, в то же время число квартир, которые мы выдаем сиротам каждый год увеличивается, причем, довольно сильно", — обратил внимание омбудсмен.