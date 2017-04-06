МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Все желающие смогут написать "Тотальный диктант" онлайн, для этого будут организованы трансляции из трех часовых поясов, а защита сайта от DDoS-атак повышена, сообщила в четверг пресс-служба проекта.

"Все части текста Тотального диктанта можно будет написать онлайн 8 апреля: организаторы будут вести трансляции с пяти площадок диктанта из трех часовых зон, а специальный алгоритм моментально проверит ошибки в тексте", — говорится в сообщении.

Как сообщили организаторы, трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 8 апреля в 8:00, 11:00 и 14:00 по московскому времени.

Первой станет трансляция из Владивостока, которая начнется в 8:00 по московскому времени. Текст будет читать радиодиджей Саша Антонова. В 11:00 по Москве состоится трансляция из Новосибирского государственного университета, где "диктатором" будет Леонид Юзефович – автор Тотального диктанта этого года. Трансляция из Москвы в 14:00 будет вестись из трех точек: в НИТУ МИСиС текст диктанта будет читать Максим Галкин; в Московском политехническом университете диктовать будет спортивный комментатор Георгий Черданцев; в НИУ МЭИ текст можно будет писать под диктовку резидента проекта Comedy club Марины Кравец.

В пресс-службе "Тотального диктанта" отметили, что все "звездные диктаторы" трансляций имеют специальное образование: Максим Галкин окончил факультет лингвистики РГГУ, Марина Кравец – филологический факультет СПбГУ, Георгий Черданцев – филфак МГУ, а Саша Антонова – Институт русского языка ДВГУ.

"Мы уверены, что трансляции будут яркими и интересными, а профессионализм диктующих поможет участникам на этих площадках и онлайн успешно справиться с диктантом", – приводятся в сообщении слова руководителя проекта Ольги Ребковец.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году сайт "Тотального диктанта" подвергся масштабной DDoS-атаке, что помешало многим желающим написать диктант онлайн. Поэтому в этом году защита проекта будет повышена.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек.