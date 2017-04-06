В охранных зонах "Транснефти" нашли две авиабомбы времен II мировой войны

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Две авиабомбы времен Второй мировой войны обнаружены в охранных зонах трубопроводов "Транснефти", ожидается приезд саперов; решение об остановке работы магистральных нефтепроводов на время разминирования будет принято после обследования мест специалистами Минобороны, сообщил журналистам советник президента компании Игорь Демин.

"Из-за весеннего таяния снега и размытия почвы вчера была обнаружена авиационная бомба времен Второй мировой войны в охранной зоне трубопровода Ярославль-Кириши. Приезд саперов и разминирование ожидается 7-го апреля. Аналогично сегодня утром обнаружена вторая авиабомба в охранной зоне трубопровода Тихорецк-Туапсе. Приезд саперов предполагается сегодня, 6 апреля", — сказал Демин.

"Решение о возможной остановке работы магистральных нефтепроводов на время разминирования будет принято после обследования мест специалистами Минобороны", — добавил он.