В охранных зонах "Транснефти" нашли две авиабомбы времен II мировой войны

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости/Прайм. Две авиабомбы времен Второй мировой войны обнаружены в охранных зонах трубопроводов "Транснефти", ожидается приезд саперов; решение об остановке работы магистральных нефтепроводов на время разминирования будет принято после обследования мест специалистами Минобороны, сообщил журналистам советник президента компании Игорь Демин.
"Решение о возможной остановке работы магистральных нефтепроводов на время разминирования будет принято после обследования мест специалистами Минобороны", — добавил он.