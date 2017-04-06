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Общество

Карпин предложил мальчику из Киргизии сменить сцену на футбольное поле

Сюжет:
Шоу "Ты супер" (39)
11:3006.04.2017
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Футболист Валерий Карпин предложил участнику шоу Ты супер! сменить сцену на футбольное поле
© Фото: PR-НТВ

МОСКВА, 06 апр — РИА Новости. 8 апреля стартует новый этап международного детского вокального конкурса "Ты супер!". По правилам второго тура только четверо вокалистов из каждого выпуска смогут пройти в четвертьфинал.

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© Фото: пресс-служба НТВ
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Участник шоу "Ты супер!" на НТВ Урмат Мырсаканов из Киргизии удивил жюри выбором яркого репертуара и манерой пения. В первом туре он вёл себя довольно сдержанно, но на втором этапе парень вошёл в образ рок-звезды, надев эффектный костюм и исполнив зажигательную композицию. Изменилось не только амплуа — члены жюри отметили заметный прогресс и большой объём проделанной работы.

Помимо вокала у Урмата есть ещё одно увлечение. Почти всё свободное время мальчик проводит на футбольном поле. Зная об этой страсти Урмата, в студию проекта "Ты супер!" его пришёл поддержать знаменитый футболист Валерий Карпин.

"Мне твоё выступление очень понравилось, — сказал Карпин Урмату. — У тебя всё получится: не на эстраде, так в футболе. Вообще, сцена и поле похожи: и там, и там нужно много работать, совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. Недаром говорят: "Дорогу осилит идущий".

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© Фото: PR-НТВ
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Добрые слова легенды российского футбола подбодрили Урмата и подарили ему уверенность в собственных силах. Визит футболиста завершился тем, что двери в комнату ожидания превратились в футбольные ворота — Валерий стал вратарём, а Урмат — главным нападающим. По свистку юный вокалист забил победный гол! На прощание Валерий Карпин подарил мальчику футбольный мяч с пожеланиями, который наверняка принесёт Урмату удачу.

Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 8 апреля, в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

 

 

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