Топилин: порталом "Работа в России" пользуются более 20 миллионов человек

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Свыше 20 миллионов человек стали пользователями обновленной версии портала "Работа в России", на котором сегодня доступном около 1,2 миллиона вакансий, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Обновленная версия Общероссийского портала "Работа в России" trudvsem.ru заработала в июле 2015 года.

"С момента обновления портала "Работа в России" число пользователей превысило 20 миллионов человек, а количество просмотров уже превышает 300 миллионов. В среднем портал ежедневно посещает свыше 170 тысяч человек", – сказал Топилин, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

"На сегодняшний день в базе вакансий доступно около 1,2 млн предложений о трудоустройстве по всей стране, из которых 195 тысяч – с возможностью предоставления жилья", – отметил министр.

Он также напомнил, что в прошлом году на портале были введены новые разделы. Так, был запущен обновленный раздел, посвященный регионам, которые являются участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Теперь пользователям портала доступны не только вакансии, по которым государство оказывает финансовую поддержку при переезде, но и в удобной графической форме представлена подробная информация о самой программе и условиях участия в ней, а также о регионах, в которые можно переехать.

Кроме этого, как напомнил министр, для граждан с ограниченными возможностями стал доступен специальный раздел "Работа для инвалидов". В нем представлена информация о вакансиях, существующих социальных услугах для инвалидов и правилах их оформления, а также о том, на какую поддержку со стороны государства могут рассчитывать граждане, ухаживающие за инвалидами. По словам, министра, на сегодняшний день на портале размещено почти 80 тысяч вакансий для инвалидов.