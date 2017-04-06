Девочка, прошедшая 8 км по тайге за помощью для бабушки, вернулась к матери

КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Мать забрала из социального центра девочку, которая в феврале одна прошла несколько километров по тайге за помощью больной бабушке, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в республике Ольга Россова.

"Девочка временно находилась в социальном центре помощи семье и детям. В настоящее время мама написала заявление и забрала ее. Сейчас, ввиду того, что идет следствие, они вместе проживают в Кызыле у родственников", — сказала собеседница агентства.

Ранее СК сообщил о том, что следователи в Туве завели уголовное дело в отношении местной жительницы после того, как ее дочь восемь километров шла по тайге за помощью больной бабушке. В ведомстве отметили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства СК.

По версии следствия, подозреваемая оставила четырехлетнюю дочь у своих родителей, которые проживали в труднодоступном месте Салдам-Белдир Тере-Хольского района Тувы. При этом следователи обращают внимание на то, что женщина знала, что ее родители "лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребенка". Восьмого февраля бабушке стало плохо, ребенок пошел за помощью до ближайшего населенного пункта, преодолев восемь километров по тайге. Девочка была осмотрена медиками, которые отметили общее переохлаждение организма. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол встал на защиту матери маленькой девочки и взял ситуацию под личный контроль. По данным властей, мама девочки находится в Кызыле. Девочка была временно отправлена в социальный центр помощи семье и детям Тере-Хольского района на условиях круглосуточного пребывания.

Ранее на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой появилось сообщение, что вопрос о возвращении ребенка в родную семью решен, органы опеки и попечительства не видят причин для его изъятия.