Девочка, прошедшая 8 км по тайге за помощью для бабушки, вернулась к матери

КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Мать забрала из социального центра девочку, которая в феврале одна прошла несколько километров по тайге за помощью больной бабушке, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в республике Ольга Россова.
Ранее СК сообщил о том, что следователи в Туве завели уголовное дело в отношении местной жительницы после того, как ее дочь восемь километров шла по тайге за помощью больной бабушке. В ведомстве отметили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства СК.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол встал на защиту матери маленькой девочки и взял ситуацию под личный контроль. По данным властей, мама девочки находится в Кызыле. Девочка была временно отправлена в социальный центр помощи семье и детям Тере-Хольского района на условиях круглосуточного пребывания.
Ранее на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой появилось сообщение, что вопрос о возвращении ребенка в родную семью решен, органы опеки и попечительства не видят причин для его изъятия.