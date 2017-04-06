Парк "Остров мечты" в Москве накроют самым большим в России куполом

МОСКВА, 6 апр — РИА Недвижимость. Стеклянный купол, который накроет тематический парк "Остров мечты" на юге Москвы, будет самым большим в России, рассказал РИА Недвижимость Амиран Муцоев, член совета директоров группы компаний "Регионы", девелопера проекта.

По словам Муцоева, всего крытая часть "Острова мечты", который должен стать крупнейшим в мире тематическим парком, будет состоять из трех куполов. "Площадь центрального составит 9 тысяч квадратных метров, а высота – 35 метров. Два других купола будут площадью 10 тысяч квадратных метров суммарно", – уточнил он.

Муцоев отметил, что стеклянный купол, который накроет центральную часть парка, будет возведен по системе Меро, использующей технологию остеклённой сетчатой металлической оболочки.

"Эта усовершенствованная система позволяет уйти от использования широко распространённых тяжеловесных металлических ферм и сделать конструкцию максимально легкой. По своей форме система напоминает соты улья. На сетчатую оболочку закрепляется алюминиевый профиль и закаленное стекло толщиной 10 сантиметров, которые создают невероятно прочную и устойчивую к морозам, жаре и коррозии архитектурную форму в виде купола", – пояснил собеседник агентства.

Муцоев подчеркнул, что эта технология позволит "Регионам" создать более совершенные архитектурные решения для куполов, чтобы у посетителей "Острова мечты" было ощущение естественной атмосферы, "словно они находятся на открытом воздухе и видят небо".

Парк развлечений "Остров мечты", который планируется открыть в конце 2017 года, будет напоминать знаменитый "Диснейленд", но с национальными особенностями, сообщали ранее власти Москвы. Общая площадь парка составит 264,3 тысячи квадратных метров. На территории в 90 гектаров разместятся также ландшафтный парк, городской променад, кинотеатр, два концертных зала, отель, рестораны, а также детская яхтенная школа. Объем инвестиций в проект составит более 1,5 миллиарда долларов, а посещаемость крытой части парка, по предварительным прогнозам, составит 18 миллионов человек в год.