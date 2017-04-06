В Московском зоопарке родился капуцин плакса

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Капуцин плакса родился в столичном зоопарке около двух недель назад, посетители уже могут увидеть животное в вольерах павильона "Обезьяны" на новой территории зоосада, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Почти сразу после рождения малыш залез к матери на спину. Он крепко держится за её шерсть, и она постоянно носит его на себе, поэтому мы пока не знаем его пола", — цитирует портал пресс-службу Московского зоопарка.

Сообщается, что мать капуцина — восьмилетняя самка по имени Нори, отцом стал самец по кличке Матрос, которому 11 лет.

"Он родился в нашем зоопарке, потом долгое время жил в Екатеринбурге и в 2015 году вернулся обратно к нам. Нори тоже родилась в зоопарке, ее мать — вторая наша самка, Смолли. Она сейчас беременна", — рассказали в пресс-службе.

Всего в Московском зоопарке живут пять капуцинов плакс.

Свое название эти обезьяны получили за звуки, которые напоминают плач ребенка.