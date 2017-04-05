В Петербурге прошла акция памяти погибших при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Акция памяти погибших при взрыве в метро прошла в среду вечером на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщают активисты в социальной сети "ВКонтакте".

"Люди собрались на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память ушедших 03.04.2017", — отмечается в сообщении.

Акция началась с минуты молчания. Затем ее участники со свечами в руках выстроились в цифры 14.40 — это то время, когда прогремел взрыв.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В больницах остаются 55 пострадавших.