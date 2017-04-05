Питермыстобой: москвичи почтут память жертв теракта в петербургском метро

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В социальных сетях набирает популярность хэштег #Питермыстобой, под которым москвичи призывают организовать вечер памяти погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.

С инициативой организовать неофициальную встречу выступил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Он предложил выйти 6 апреля на Манежную площадь, чтобы почтить память жертв трагедии в Петербурге.

"Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников. Но нам надо побыть вместе. Поддержать питерцев. Приходите завтра в 17 на Манежку", — написал журналист. Он отметил, что не надеется на большое скопление народа и готов стоять на площади один, если так получится.

В Питере завтра посл день траура, а мы соберёмся без большой помпы, посмотрим хоть друг на друга? Типа, просто граждане — Доренко (@rasstriga) April 5, 2017

Идею поддержали многие деятели культуры и политики. Среди них юморист Гарик Харламов, государственный деятель Владимир Маркин, рэпер Баста, юрист Илья Ремесло, депутат Госдумы Алексей Журавлев, журналист Илиас Меркури и другие.

Камрады, у кого будет возможность, завтра встречаемся на Манежке в 17:00. Погода прекрасная. И давайте без политики.#ПитерМыСтобой. — Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) April 5, 2017

Поддерживаю инициативу Сергея Доренко и приглашаю всех соратников партии "РОДИНА" 6 апреля присоединиться. Встречаемся в 17:00 на Манежке! https://t.co/c93MFBT0Ry — Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) April 5, 2017

В 17.00 6го апреля в Москве на Манежной — вместе против

войны, терроризма и ненависти. Надо прийти. Нас не запугать! #ПитерМыСТобой pic.twitter.com/qKxyCsywxN — Владимир Маркин (@VladimirMarkin) April 5, 2017​