Питермыстобой: москвичи почтут память жертв теракта в петербургском метро

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В социальных сетях набирает популярность хэштег #Питермыстобой, под которым москвичи призывают организовать вечер памяти погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге.
С инициативой организовать неофициальную встречу выступил главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Он предложил выйти 6 апреля на Манежную площадь, чтобы почтить память жертв трагедии в Петербурге.
"Мы не хотим зарегулированных акций, согнанных бюджетников. Но нам надо побыть вместе. Поддержать питерцев. Приходите завтра в 17 на Манежку", — написал журналист. Он отметил, что не надеется на большое скопление народа и готов стоять на площади один, если так получится.
В Питере завтра посл день траура, а мы соберёмся без большой помпы, посмотрим хоть друг на друга? Типа, просто граждане— Доренко (@rasstriga) April 5, 2017
Идею поддержали многие деятели культуры и политики. Среди них юморист Гарик Харламов, государственный деятель Владимир Маркин, рэпер Баста, юрист Илья Ремесло, депутат Госдумы Алексей Журавлев, журналист Илиас Меркури и другие.
Камрады, у кого будет возможность, завтра встречаемся на Манежке в 17:00. Погода прекрасная. И давайте без политики.#ПитерМыСтобой.— Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) April 5, 2017
Поддерживаю инициативу Сергея Доренко и приглашаю всех соратников партии "РОДИНА" 6 апреля присоединиться. Встречаемся в 17:00 на Манежке! https://t.co/c93MFBT0Ry— Алексей Журавлев (@ZhuravlevRodina) April 5, 2017
В 17.00 6го апреля в Москве на Манежной — вместе против— Владимир Маркин (@VladimirMarkin) April 5, 2017
войны, терроризма и ненависти. Надо прийти. Нас не запугать! #ПитерМыСТобой pic.twitter.com/qKxyCsywxN
Сергей Доренко позвал москвичей на вечер памяти в поддержку петербуржцев#ПитерМысТобой— Илья Ремесло (@iremeslo) April 5, 2017
В понедельник, 3 апреля, в петербургском метро в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" прогремел взрыв. Трагедия унесла жизни 14 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт". СК назвал имя подозреваемого в организации взрыва — это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.