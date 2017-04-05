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Общество

ВТБ выделил 3,5 млн рублей детской больнице им. Сперанского на оборудование

18:2805.04.2017
(обновлено: 18:29 05.04.2017)
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ВТБ выделил 3,5 млн руб. детской больнице им. Сперанского на оборудование
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Банк ВТБ профинансировал закупку специализированной аппаратуры для ожогового центра детской городской клинической больнице имени Г.Н. Сперанского.

Как пояснил завотделением ожоговой травмы старшего возраста больницы Олег Старостин, аппарат для трансдермального введения лекарств способствует проникновению лекарственных препаратов в глубоко лежащие ткани. "Это сейчас недоступно нашей физиотерапии. За счет проникновения происходит разрушение рубцовой ткани — рубцы становятся мягче. Это в дальнейшем способствует тому, что в операционных их легче оперировать. А в некоторых случаях эти рубцы рассасываются и не показано даже оперативное лечение", — сказал врач.

Как отметила руководитель благотворительной программы "Мир без слез" Елена Мелихова, аппарат для ожогового центра ДГКБ имени Сперанского поможет детям, которые поступают в больницу с ожоговыми травмами.

"Не всегда детям с тяжелыми ожогами можно поставить капельницу, или это очень травматично для них. К тому же больница Сперанского — это единственный ожоговый центр в Москве и самый передовой в России. Всех сложных, тяжелых детей доставляют сюда для прохождения лечения, поэтому врачам этой больницы наиболее важно иметь современное оборудование", — сказала она.

Детская городская клиническая больница им. Г.Н. Сперанского — одно из крупнейших детских лечебных учреждений в России. Ежегодно в стационаре больницы оказывают помощь более 50 тысячам детей. В прошлом году больница получила 311 квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, из которых 166 — для Ожогового центра.

ВТБ осуществляет поддержку ДГКБ имени Сперанского уже десять лет. За это время банк выделил больнице на закупку необходимого медицинского оборудования более 15 миллионов рублей.

Член попечительского совета ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского, вице-президент банка ВТБ Николай Самыличев напомнил, что в прошлом году ВТБ профинансировал приобретение оборудования для урологического отделения больницы.

Специально для маленьких пациентов больницы актеры театра "Кураж" организовали праздник, где все желающие смогли принять участие
в интерактивном представлении.

Благотворительная программа "Мир без слез" существует с 2003 года и включает в себя помощь детским больницам в Москве и регионах России. За время существования программы финансовую помощь от банка ВТБ получили более сотни детских больниц в 52 регионах РФ. Общий объём выделенных средств составил порядка 300 миллионов рублей.

"В год мы оказываем помощь двадцати больницам в регионах и минимум четырем в Москве. Годовой бюджет программы составляет почти 50 миллионов рублей", — добавила Мелихова.

По ее словам, 15 апреля ВТБ планирует провести благотворительную акцию в ОДКБ №1 в Екатеринбурге и выделить средства на закупку аппарата искусственной вентиляции лёгких.

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