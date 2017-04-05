Путин наградил Ликсутова Орденом Дружбы

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом Дружбы руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова за реализацию проекта Московского центрального кольца (МЦК), соответствующий указ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца наградить Орденом Дружбы Ликсутова Максима Станиславовича — заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы", — говорится в указе.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. С начала 2017 года МЦК воспользовались 20 миллионов пассажиров. Всего за время эксплуатации новой линии – уже свыше 50 миллионов человек. Ежедневный пассажиропоток по будням в марте в среднем составляет 345,6 тысячи человек, рекордный показатель в 364,6 тысячи пассажиров был достигнут 14 марта. В 2017 году пассажиропоток МЦК составит, как ожидается, 90 миллионов человек, а к 2025 году — до 300 миллионов человек, что сопоставимо с перевозками на самых загруженных ветках московского метро.