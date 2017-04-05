В Тамбове в четверг пройдет акция "Мы вместе" в память погибших от терактов

ТАМБОВ, 5 апр — РИА Новости. Акция "Мы вместе", посвященная памяти погибших в результате терактов и, в частности, взрыва в петербургском метро, состоится в четверг в Тамбове по инициативе общественности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, с инициативой проведения акции выступили представители Тамбовского регионального отделения молодежной организации "Российские студенческие отряды", ветераны ОМОНа и СОБРа. Первая в этом году акция "Мы вместе" прошла в Тамбове 18 марта и была приурочена к третьей годовщине присоединения Крыма к России.

"В акции 18 марта приняли участие около 15 тысяч человек, это беспрецедентное количество для региона. Среди них были ветераны ОМОНа и СОБРа, которые предложили в конце марта провести еще одну акцию, теперь уже в память погибших от террора. Мы помним, что 24 марта при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне 6 военнослужащих Росгвардии погибли. Идею ветеранов ОМОНа и СОБРа поддержали другие общественные организации, представители законодательной и исполнительной власти региона. Сейчас, после взрыва в петербургском метро, который унес уже 14 жизней, акция "Мы вместе", станет особенно своевременной", — подчеркнул собеседник агентства.

Акцию "Мы вместе" в Тамбове планируется начать в 17 часов у ДС "Кристалл". "Мы приглашаем присоединиться к нам всех тех, кто неравнодушен к боли наших сограждан, и предполагаем, что их окажется не меньше, чем тех, кто поддержал нас по гораздо более радостному поводу 18 марта", — цитирует пресс-служба слова руководителя регионального отделения "Российских студенческих отрядов" Ивана Иванова.

Такая же акция пройдет 8 апреля в городе Мичуринске Тамбовской области.

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