Московский ресторан в третий раз признали одним из 50 лучших в мире

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Московский ресторан White Rabbit в третий раз вошел в список 50 лучших ресторанов мира по версии премии The World`s 50 Best Restaurants, опустившись с 18-ой на 23-ю строчку рейтинга, сообщили в ходе прямой трансляции вручения премии и подтвердили РИА Новости в пресс-службе White Rabbit Family.

Лучшим был признан американский ресторан Eleven Madison Park, который в прошлом году занял третье место. Второе место занял лидер прошлого года, итальянский Osteria Francescana. На третьем месте в этом году оказался испанский El Celler de Can Roca, потерявший одну позицию.

"Да, действительно, мы заняли 23-е место", — сказала агентству пресс-секретарь ресторанного холдинга Анна Тюрина. Официальное вручение премий The World`s 50 Best Restaurants проходит 5 апреля в австралийском Мельбурне.

В прошлом году White Rabbit, в котором работает известный шеф-повар Владимир Мухин, занял 18-е место в престижном рейтинге, а в 2015 году — 23-е.

Ранее стало известно, что в этом году в расширенный рейтинг премии — 100 лучших ресторанов мира — попал еще один ресторан холдинга — Selfie, он занял 88-е место. Попал в сотню лучших — на 92-е место — и еще один московский ресторан — Twins.

Рейтинг "50 лучших ресторанов в мире" с 2002 года составляет международное экспертное жюри из почти 1 тысячи человек — лидеров ресторанной индустрии: журналистов, шеф-поваров, владельцев ресторанов. Все они посещают рестораны анонимно.

Основана премия авторитетным британским журналом The Restaurant Magazine. До 2015 года с 2011 года, когда 48-е место в рейтинге занял ресторан "Варвары" Анатолия Комма, российские рестораны в список 50 лучших не входили.