Иванов рассказал об экологическом состоянии регионов

ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 5 апр — РИА Новости/Прайм. Подавляющее большинство российских регионов находятся в хорошем экологическом состоянии, заявил журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель оргкомитета по проведению в России Года экологии Сергей Иванов.

"Большинство, подавляющее большинство российских регионов находятся в хорошем экологическом состоянии. Россия в целом является экологическим донором планеты. То есть благодаря нашим размерам, лесам, степям, болотам, тундрам — мы поглощаем огромное количество углекислого газа, который вырабатывается не нами, то есть не нашей страной", — заявил Иванов.

При этом он отметил, что в отдельных регионах и особенно городах есть проблемы, связанные с плохим состоянием атмосферного воздуха. "Неблагополучное состояние атмосферы в традиционно промышленных центрах, там где много тяжёлой промышленности. Это Челябинск, Красноярск, некоторые порты РФ, которые у меня лично находятся под контролем. Ряд городов Урала, промышленные города, где выхлоп в атмосферу, особенно таких опасных веществ, как формальдегид, превышает допустимые номы", — отметил Иванов.

По его словам, в Москве 98% вредных выхлопов в атмосферу вырабатывают автомобили. "Что с этим делать? Весь мир идёт по этому пути — строительство новых дорог, развязок и правительство Москвы очень много этим занимается. Новые виды общественного транспорта, работающие на электричестве или на газомоторном топливе, транспортно пересадочные узлы, платные парковки. Потому что больше всего выбросов автомобилями не когда они едут, а когда они стоят в пробках", — заявил Иванов.

Он отметил, что в каждом регионе своя ситуация и ее надо решать. По словам Иванова, руководство во многих регионах это уже понимает равно как и промышленность. "Практически все крупные российские компании переходят на так называемые наилучшие доступные технологии", —добавил он.

На тобольской площадке "Сибура" в рамках Года экологии в РФ состоялась рабочая встреча Иванова, губернатора Тюменской области Владимира Якушева, губернатора Амурской области Александра Козлова и председателя правления "Сибура" Дмитрия Конова. Гости и руководство компании посетили действующие производства "Сибура" и строящийся комплекс "Запсибнефтехим".