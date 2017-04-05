Страховщики должны иметь доступ к врачебной тайне, считает эксперт

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Страховые компании должны иметь доступ к информации о пациентах, чтобы на должном уровне осуществлять свои функции, сообщил РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что Минфин подготовил поправки к закону "Об организации страхового дела в России", которые обязывают передавать страховщикам данные о гражданах, составляющие врачебную тайну.

"Мне кажется, ничего по сути не меняется. Страховые компании проверяют деятельность медицинских организаций, они имеют доступ ко всему, они смотрят за соблюдением законодательства, финансовой дисциплиной и прочее… Мне кажется, при получении лицензии в обязанности страховой компании входит и работа с персональными данными, и, соответственно, ответственность за обработку этих данных. Поэтому исключить страховую компанию из круга получателей этих данные очень тяжело, зная ее компетенцию и полномочия", — сказал Жулев.

"Поэтому я думаю, что это правильно, у меня нет возражений. Если страховая компания разгласит врачебную тайну… она будет нести ответственность, как и любое другое юрлицо, допущенное к этому кругу информации. Я не вижу здесь проблем, это их обязанности, не представляю, как они могут выполнить свои обязанности, не имея доступа к этим данным", — добавил он.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ, законопроект Минфина в ведомство пока не поступал, но при поступлении будет рассмотрен в установленном порядке.