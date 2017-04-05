Медведев поручил в течение трех месяцев провести оценку уязвимости метро

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился в течение трех месяцев провести оценку уязвимости метрополитена. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Обеспечить проведение оценки уязвимости объекта метрополитена и представление на утверждение в Федеральное агентство железнодорожного транспорта в установленном порядке ее результатов в течение трех месяцев с даты размещения на официальном сайте Федерального агентства железнодорожного транспорта сведений о присвоении объекту метрополитена категории и включении его в реестр объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств", — говорится в документе.