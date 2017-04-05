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Общество

Сыновей тигра Амура и козла Тимура поселили в одном вольере

13:2405.04.2017
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Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке с сотрудником парка на утренней прогулке. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Детеныша тигра Амура Шерхана переселили в один вольер с сыном козла Тимура Тимуридом, сообщил РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Уссурийский тигр Амур и козел Тимур в вольере Приморского сафари-парка. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
Козлу Тимуру и тигру Амуру на годовщину дружбы подарили капусту и мясо
"Шерхан, Тимурид и собака Табаки сегодня целый день жили в большом парке, где раньше жили Амур и Тимур. Шерхан охотился, но играючи. Теперь эти совершенно разные звери будут жить вместе. В природе тигры не дружат с собаками и с козлами тоже. В Приморском сафари-парке такое возможно. Сейчас они живут вместе, а там будем смотреть, принимать решение. Там есть человек, который постоянно за ними наблюдает", — рассказал Мезенцев.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.

Наследник Амура: тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Родители Шерхана, тигры приморского сафари-парка Амур и Уссури участвуют в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по размножению и сохранению Амурского тигра в неволе.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с барсуком
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Детеныш знаменитого Амура и Уссури родился в конце сентября очень слабым.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Тигрица не приняла Шерхана и его брата, и отказалась их кормить.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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В результате один тигренок погиб, а Шерхана удалось спасти.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с сотрудником парка
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Несколько месяцев он жил под круглосуточным наблюдением ветеринара.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Первый месяц и тигренку, и ветеринарам было особенно тяжело. Малышу не подходило никакое молоко, "воспитателям" пришлось перепробовать все существующие молочные смеси для животных.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с кроликом
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Был даже момент, когда у Шерхана остановилось сердце, и он перестал дышать.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Ветеринарам пришлось делать тигренку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, после чего Шерхан все же пришел в себя.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Ближе к двухмесячному возрасту Шерхана начали приучать к мясу, и он стал быстро набирать вес.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с красным волчонком
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Шерхан играет с красным волчонком на утренней прогулке в вольере Приморского сафари-парка.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке играет с сотрудником парка
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Переезд Шерхана в отапливаемый вольер Приморского сафари-парка прошел 28 декабря прошлого года.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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В новом доме у тигренка появилась большая деревянная будка с сеном и теплый коврик, а также новый друг - пес Табаки.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Тигренка ежедневно выводят из вольера на прогулку. Работники парка отмечают, что ему нравится бегать по лесу и валяться в снегу.
Тигренок Шерхан в Приморском сафари-парке с сотрудником парка на утренней прогулке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Сотрудники Приморского сафари-парка регулярно выкладывают на официальный сайт видео прогулок Шерхана и его общения с соседями по вольеру.
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