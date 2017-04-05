Сыновей тигра Амура и козла Тимура поселили в одном вольере

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Детеныша тигра Амура Шерхана переселили в один вольер с сыном козла Тимура Тимуридом, сообщил РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

"Шерхан, Тимурид и собака Табаки сегодня целый день жили в большом парке, где раньше жили Амур и Тимур. Шерхан охотился, но играючи. Теперь эти совершенно разные звери будут жить вместе. В природе тигры не дружат с собаками и с козлами тоже. В Приморском сафари-парке такое возможно. Сейчас они живут вместе, а там будем смотреть, принимать решение. Там есть человек, который постоянно за ними наблюдает", — рассказал Мезенцев.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.