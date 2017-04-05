Сыновей тигра Амура и козла Тимура поселили в одном вольере
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Детеныша тигра Амура Шерхана переселили в один вольер с сыном козла Тимура Тимуридом, сообщил РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
"Шерхан, Тимурид и собака Табаки сегодня целый день жили в большом парке, где раньше жили Амур и Тимур. Шерхан охотился, но играючи. Теперь эти совершенно разные звери будут жить вместе. В природе тигры не дружат с собаками и с козлами тоже. В Приморском сафари-парке такое возможно. Сейчас они живут вместе, а там будем смотреть, принимать решение. Там есть человек, который постоянно за ними наблюдает", — рассказал Мезенцев.
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.
Родители Шерхана, тигры приморского сафари-парка Амур и Уссури участвуют в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по размножению и сохранению Амурского тигра в неволе.
Детеныш знаменитого Амура и Уссури родился в конце сентября очень слабым.
Тигрица не приняла Шерхана и его брата, и отказалась их кормить.
В результате один тигренок погиб, а Шерхана удалось спасти.
Несколько месяцев он жил под круглосуточным наблюдением ветеринара.
Первый месяц и тигренку, и ветеринарам было особенно тяжело. Малышу не подходило никакое молоко, "воспитателям" пришлось перепробовать все существующие молочные смеси для животных.
Был даже момент, когда у Шерхана остановилось сердце, и он перестал дышать.
Ветеринарам пришлось делать тигренку искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, после чего Шерхан все же пришел в себя.
Ближе к двухмесячному возрасту Шерхана начали приучать к мясу, и он стал быстро набирать вес.
Шерхан играет с красным волчонком на утренней прогулке в вольере Приморского сафари-парка.
Переезд Шерхана в отапливаемый вольер Приморского сафари-парка прошел 28 декабря прошлого года.
В новом доме у тигренка появилась большая деревянная будка с сеном и теплый коврик, а также новый друг - пес Табаки.
Тигренка ежедневно выводят из вольера на прогулку. Работники парка отмечают, что ему нравится бегать по лесу и валяться в снегу.
Сотрудники Приморского сафари-парка регулярно выкладывают на официальный сайт видео прогулок Шерхана и его общения с соседями по вольеру.