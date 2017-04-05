Спикер Заксобрания Петербурга выступил за смертную казнь для террористов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров выступил за смертную казнь для террористов, взрывающих мирных граждан.

"В России однозначно должна быть смертная казнь, никакого моратория. Для того, кто рвет наших детей на части, выход только один — смертная казнь. С этой чумой XXI века ни о чем нельзя договариваться. Я никогда не скрывал своей позиции", — заявил Макаров журналистам.

По его словам, "единение по оказанию помощи друг другу говорит о том, что у нас особый генетический код ленинградцев, петербуржцев". "Оказав помощь тем, кто находится в больницах, в лечебных учреждениях, мы должны выражать глубочайшие соболезнования родным погибших и сделать все, чтобы такие трагедии больше не повторялись", — сказал Макаров.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.