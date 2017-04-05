ФАС заявила о превышении громкости рекламы на телеканале "Детский"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила превышение громкости звука рекламы на канале цифрового кабельного вещания "Детский", сообщается на сайте службы.

Нарушение было обнаружено после обращения гражданки с жалобой на превышение уровня громкости рекламы над средним уровнем громкости прерываемой рекламой телепередачи на канале.

"При измерениях на телеканале соотношения уровня громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе и логотипов телеканала… выявлено превышение уровня громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе, логотипов телеканала над уровнем громкости звука фрагментов телепередач в ряде случаев в диапазоне от 1,6 дБ до 5,7 дБ", — говорится в сообщении.

По закону громкость рекламы не должна превышать громкость звука передач более чем не 1,5 дБ. Дело о нарушении закона о рекламе будет рассмотрено 18 апреля.

В июле прошлого года ведомство возбудило дело в отношении ВГТРК. Телеканал "Россия 1" подозревался в нарушении закона "О рекламе", в частности, в превышении уровня громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе. В марте служба заявила, что не обнаружила доказательств недопустимого превышения громкости звука в рекламе на телеканале и прекратило дело.