ФАС заявила о превышении громкости рекламы на телеканале "Детский"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила превышение громкости звука рекламы на канале цифрового кабельного вещания "Детский", сообщается на сайте службы.
"При измерениях на телеканале соотношения уровня громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе и логотипов телеканала… выявлено превышение уровня громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе, логотипов телеканала над уровнем громкости звука фрагментов телепередач в ряде случаев в диапазоне от 1,6 дБ до 5,7 дБ", — говорится в сообщении.
По закону громкость рекламы не должна превышать громкость звука передач более чем не 1,5 дБ. Дело о нарушении закона о рекламе будет рассмотрено 18 апреля.
В июле прошлого года ведомство возбудило дело в отношении ВГТРК. Телеканал "Россия 1" подозревался в нарушении закона "О рекламе", в частности, в превышении уровня громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе. В марте служба заявила, что не обнаружила доказательств недопустимого превышения громкости звука в рекламе на телеканале и прекратило дело.