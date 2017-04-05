Госдума приняла закон о льготах для депортированных из Крымской АССР

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Госдума приняла в среду в третьем чтении правительственный закон, который предусматривает льготы при получении вида на жительство для тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР.
В материалах указано, что закон разработан в целях восстановления исторической справедливости, политического, социального и духовного возрождения армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному и иным признакам.
"Указанной категории граждан в качестве преференции предоставляется возможность получения вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание при условии представления ими справки о реабилитации, выданной органами внутренних дел или органами прокуратуры Российской Федерации или судом в соответствии с законом РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", — указано в документе.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>