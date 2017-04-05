В больницах Петербурга остаются 45 пострадавших при взрыве в метро

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В больницах Санкт-Петербурга остаются 45 пострадавших в результате взрыва в городском метро, сообщается на сайте городского главка МЧС РФ.
47.6%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
18.9%Да, но вынужден(а) ездить на нем
5%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
28.5%Я вообще не пользуюсь метро
В опубликованном списке значатся 45 пострадавших. В МЧС уточнили, что в списке находятся те люди, которые были доставлены с места происшествия каретами скорой помощи, так как граждане продолжают обращаться за помощью.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.
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