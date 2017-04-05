В больницах Петербурга остаются 45 пострадавших при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (405)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В больницах Санкт-Петербурга остаются 45 пострадавших в результате взрыва в городском метро, сообщается на сайте городского главка МЧС РФ.

"По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города", — говорится в сообщении.

В опубликованном списке значатся 45 пострадавших. В МЧС уточнили, что в списке находятся те люди, которые были доставлены с места происшествия каретами скорой помощи, так как граждане продолжают обращаться за помощью.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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