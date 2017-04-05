В аэропорту во Владивостоке усилили безопасность после теракта в Петербурге

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности ввели в аэропорту Владивостока после взрывов в метро Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель аэроузла.

Накануне сообщалось, что автовокзалы в Приморье усилили охрану после теракта в Петербурге, а на железнодорожных вокзалах и станциях региона усилили охрану и пропускной режим.

"В связи с возросшей террористической активностью, на объектах транспортной инфраструктуры в аэропорту Владивостока приняты дополнительные меры по усилению транспортной безопасности", — сказал собеседник.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.