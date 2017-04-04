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Общество

Медведев выступил за обустройство дворов с учетом пожеланий жителей районов

21:0104.04.2017
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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БОРЩЕВКА (Тамбовская обл.), 4 апр — РИА Новости. Дворовые территории должны обустраивается с учетом пожеланий жителей районов, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы за последние годы реализовали программу по строительству детских садов, знаю, что она и у вас реализована, но всегда есть нюансы, которыми надо заниматься", — сказал Медведев на встрече с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным.

Глава правительства обратил внимание на инновационный образовательный комплекс "Школа Сколково-Тамбов", строительство которого завершается в регионе. "Мы только что посмотрели прекрасную школу, очень современную, построенную по самым современным технологиям в содружестве с центром Сколково, огромную по размерам. Министр образования сказал, что в настоящий момент это самая большая школа в стране по численности — 2500 учащихся. Хорошо, что она уже сдается в эксплуатацию, дети уже начнут ходить в школу и выглядит это действительно превосходно. Но это должна быть не единственная школа", — сказал премьер.

Он отметил, что в Тамбовской области достаточно мест, где нужно строить новые школы и реконструировать действующие, включая малокомплектные школы в деревнях. Кроме того, Медведев упомянул проблему обустройства дворовых территорий.

"Это тема, которой, откровенно говоря, с советского периода у нас никогда не занимались, то есть дворы были предоставлены сами себе", — сказал он.

Никитин сообщил премьеру, что в регионе за последние несколько лет было построено 24 детских сада. "Конечно, мы во многом смогли снизить то напряжение, напряженность в очередности, в рамках дошкольного образования от 3 до 7 лет, но есть еще проблема от 1 до 3 лет. Она актуальна, хотя очереди нет, но это не освобождает нас от необходимости, от обязанности строить новые детские сады", — сказал губернатор. Особенно остро эта проблема, заметил он, стоит в новых микрорайонах.

Говоря о "Школе Сколково", Никитин отметил, что благодаря строительству будут ликвидированы вторая и третья школьные смены. "В таком густо населенном районе, сейчас здесь 35 тысяч проживают (жителей), мы прогнозируем, что в течении 1,5-2 лет численность жителей здесь с учетом вводимого жилья достигнет 50 тысяч", — сказал глава региона.

При этом проблема нехватки школ сохраняется в Тамбове, а также в других городах области. "Там просто капитальным ремонтом, реконструкцией не обойдешься", — сказал губернатор, заметив, что за счет резервов и сэкономленных средств планируется построить две новые школы.

"Мы поставили задачу построить заново 29 школ, тридцать с лишним школ — реконструировать", — добавил Никитин.

"Нам хотелось бы возродить то самое доброе, светлое, которое ранее было, не только лавочки и скамейки, мы слышали в детстве стук домино. Нам бы хотелось провести элементарные вещи: дорожное покрытие, бордюры, парковочные места привести в порядок, видеонаблюдение поставить", — заметил он, касаясь обустройства дворовых территорий.

По его словам, все вопросы по этим крупным проектам решаются вместе с жителями. "Я думаю, что это абсолютно решаемая проблема, ничего сверхъестественного нет, это не освоение космического пространства, это земля, на которой мы живем. Но абсолютно справедливо, что все, что делается по программе окружающего пространства, по дворам, должно быть согласовано с самими жителями", — сказал Медведев. Он отметил, что "не нужно делать того, чего люди не хотят, и наоборот — то что люди хотели бы иметь, например, парковочные места и малые архитектурные формы, места для отдыха и так далее, если это с жителями согласовано, к этому будет другое отношение, просто будут следить за порядком, за сохранностью".

"Это нужно делать вместе с жителями, это правильный путь. Надеюсь, что по такому направлению вы и пойдете", — сказал премьер.

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