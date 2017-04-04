Милонов с горечью воспринял информацию о гибели сенатора Тюльпанова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Виталий Милонов с горечью воспринял информацию о гибели сенатора Вадима Тюльпанова и считает, что память о нем должна быть увековечена, заявил Милонов РИА Новости.

Тюльпанов в 2003-2011 годах возглавлял законодательное собрание Петербурга, а затем стал сенатором. Сам Милонов долго был помощником Тюльпанова, когда тот был руководителем председателем заксобрания Петербурга. Во вторник Тюльпанов погиб на 53-м году жизни. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил РИА Новости, что сенатор скончался от перелома основания черепа в результате несчастного случая.

"Безусловно, Вадим Альбертович заслуживает увековечивания памяти о нем и о его вкладе в развитие Санкт-Петербурга. Он истинный по духу почетный гражданин нашего города. Его уход огромная потеря для всех нас", — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что Тюльпанов внес огромный вклад в развитие парламентаризма Петербурга и всей России.

"Он мог сочетать в себе жесткие моральные принципы и одновременно умел прислушиваться к различным, даже диаметрально противоположным точкам зрения. Он никогда не принимал решения сгоряча, обдумывал каждый шаг, любое высказывание", — сказал Милонов.

Он также подчеркнул, что весь депутатский корпус Санкт-Петербурга, который имел честь работать с Тюльпановым, испытывал к нему неподдельное уважение даже в моменты самых жарких споров по разным вопросам.