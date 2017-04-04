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Общество

Цветы и свечи: россияне соболезнуют родным пострадавших в Петербурге

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (370)
17:3904.04.2017
(обновлено: 17:44 04.04.2017)
0700
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Севастополе
© РИА Новости. Андрей Киреев
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Траурные мероприятия в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга проходят по всей России, люди несут цветы, зажигают свечи; губернаторы и мэры российских городов уже выразили соболезнования родственникам погибших и оказывают посильную помощь семьям пострадавших.

Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
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В Париже пройдет заупокойная служба по жертвам теракта в Петербурге
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

В Крыму и на Ямале объявлен траур

Эйфелева башня. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Юрьев
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"Омерзительно!". Европейцы возмущены реакцией властей на взрыв в Петербурге
Симферополь в знак солидарности объявил трехдневный траур в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. В городе приспущены государственные флаги и отменены все массовые и развлекательные мероприятия.

Северная столица взяла шефство над Симферополем после воссоединения Крыма с Россией. По словам главы администрации Геннадия Бахарева, Симферополь готов оказать любую посильную помощь Санкт-Петербургу, в том числе принять пострадавших и их семьи.

"Всегда с нами рядом наш старший брат, поэтому тоже готовы оказать всю посильную помощь", — подчеркнул Бахарев.

Сотрудники спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Медведев сообщил, какие меры примут на транспорте после взрыва в Петербурге
Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник заявил, что санатории полуострова готовы принять для реабилитации пострадавших в результате взрыва в метро. Он отметил, что в понедельник провел телефонный разговор с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, выразив самые глубокие и искренние соболезнования от имени всех крымчан.

"Сейчас очень важна конкретная помощь людям, которые стали жертвами террористической атаки. Крым готов предоставить свои санатории для реабилитации пострадавших. Мною дано соответствующее поручение заместителю председателя Совета министров республики Крым, курирующему социальный блок, детально проработать эти вопросы", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Телефоны в дежурной части ОВД. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Петербургская полиция отпустила после беседы мнимого террориста
День траура в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга объявлен и на Ямале. Во вторник здесь также приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия. В понедельник глава региона Дмитрий Кобылкин также выразил соболезнование губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

"От имени ямальцев, от себя лично выражаю вам глубочайшие соболезнования. Передайте нашу поддержку семьям, родственникам и близким трагически погибших. Пострадавшим — от всего сердца скорейшего выздоровления. Пусть сострадание Ямала поможет пережить эту страшную беду. Ямал с Петербургом", — говорится в телеграмме.

Цветы в память о погибших в Санкт–Петербурге
Девушка возлагает цветы к мемориалу города Ленинград на Аллее Городов-героев в Москве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Мужчина возлагает цветы у входа в вестибюль станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Цветы и свечи у посольства РФ в Риге в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Сергей Мелконов
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Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Цветы у посольства РФ в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Стрингер
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Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Глава Крыма Сергей Аксенов, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Симферополе.
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Женщина возлагает цветы рядом со станцией метро Технологический институт в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Женщина пришла к посольству РФ в Берлине почтить память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Севастополе
© РИА Новости. Андрей Киреев
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Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на площади Ленина в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к посольству РФ в США почтить память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Агарышев
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Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Митинг памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга у посольства РФ в Париже
© РИА Новости. Виктория Иванова
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В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
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Сибирь, Привольжье и Кавказ скорбят вместе с северной столицей

Цветы на станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Психологи рассказали, как преодолеть страх после взрывов на транспорте
Соболезнование в связи с трагедией в Северной столице выразили главы и других регионов России. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев от имени жителей Кемеровской области выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил травмы.

"Это общечеловеческое горе. Нет слов, которые могли бы выразить возмущение действиями жестоких преступников. Они принесли горе во многие семьи, забрали самое драгоценное, что есть на свете — жизни близких и любимых людей, безжалостно перечеркнув их надежды и планы на будущее. Кузбасс скорбит вместе со всей страной", — сказал глава региона.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Александр Астафьев
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Медведев назвал пособников террористов "уродами, промывающими мозги"
Кузбасский митрополит Аристарх во вторник отслужил панихиду по погибшим в Санкт-Петербурге. Губернатор обратился к представителям всех вероисповеданий провести всекузбасский молебен по избавлению от террористических угроз, дарованию мира и спокойствию в жизни людей.

Губернатор еще одного сибирского региона — Иркутской области — Сергей Левченко также выразил соболезнования родным и близким погибших. Телеграмму глава региона направил в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

"От имени жителей Иркутской области, регионального Правительства и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Безвременный уход из жизни полных сил и планов людей – огромная утрата. Светлая память о погибших навсегда сохранится в сердцах тех, кто их знал и любил, работал с ними. Эта потеря невосполнима. Просим передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. В эти трудные дни мы всей душой с вами. Уверен, у жителей города-героя Санкт-Петербурга хватит сил, чтобы справиться с этой трагедией и противостоять угрозам мирового терроризма", — говорится в телеграмме.

Памятник Манасу между зданиями Мэрии города Бишкек и Национальной Филармонией Кыргызстана. Архивное фото
© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
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В Киргизии допросили родных подозреваемого в подрыве в метро Петербурга
Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев также выразил соболезнования жителям Санкт-Петербурга.

"Сложно найти слова утешения для семей погибших. Сегодня мы скорбим вместе с вами, мы искренне сопереживаем пострадавшим. Санкт-Петербург — город с легендарной судьбой, горячо любимый россиянами. И эта трагедия — наша общая боль, справляться с которой мы будем сообща", — цитирует телеграмму Радаева его пресс-служба.

В Нальчике встреча главы Рособрнадзора Сергея Кравцова и главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова со школьниками в рамках акции "сто баллов для победы" началась с минуты молчания в память о погибших в Санкт-Петербурге.

Выступление группы Океан Эльзы. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Украинцы раскритиковали солиста "Океана Эльзы" за соболезнования России
Свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. "Дагестанцы ведут борьбу с терроризмом уже долгие годы, на пути борьбы с этим злом мы потеряли лучших наших сыновей, и народ наш не понаслышке знает, что это за беда. Выражаю соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Дорогие петербуржцы, Дагестан и вся Россия с вами! Мы не дадим себя запугать! Террористы и их вдохновители будут найдены и получат по заслугам!" — написал на своей странице в Instagram Абдулатипов.

Соболезнования в связи с трагическими событиями в метро Санкт-Петербурга выразила и турецкая авиакомпания Turkish Airlines.

"Мы выражаем России соболезнования в связи с трагическими событиями, произошедшими в Санкт-Петербурге. Желаем скорейшего выздоровления людям, которые пострадали, и терпения и мужества тем, кто потерял своих родных и близких", — сообщил во вторник журналистам в Воронеже директор департамента продаж авиакомпании Turkish Airlines Керем Сарп во время церемонии открытия регулярного авиасообщения по маршруту "Стамбул — Воронеж".

© РИА Новости
Паника, крики и дым - первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

Цветы и свечи

Сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы МЧС РФ у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Алексей Даничев
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СК: бомбу на "Площади Восстания" оставил исполнитель взрыва в метро
Акции памяти жертв взрыва в петербургском метро проходят по всей России.

В понедельник около полутора тысяч крымчан пришло на центральную площадь Симферополя, чтобы почтить память жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга. Крымчане несли цветы и зажигали свечи памяти. Кроме того, состоялась панихида. Собравшиеся выразили поддержку семьям пострадавших, их близким и родным. В акции приняли участие глава республики Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Панихида по жертвам теракта в Санкт-Петербурге во вторник прошла в храме Рождества Христова в Южно-Сахалинске. Провёл её архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Мир скорбит вместе с Россией: число жертв взрыва в Петербурге выросло до 14
"Жалко людей, которые творят такое зло. Ведь грех богоборчества не прощается никому. А они богоборцы, раз решили, что могут лишать кого-то жизни. Прижизненные грехи убиенного также ложатся на убийцу", — сказал перед началом молебна архиепископ Тихон.

Почтить память погибших в храм пришёл генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Хирано Рюити. Он принёс цветы, отстоял молебен до конца и выразил соболезнования главе сахалинской церкви.

"Мне вспоминаются события 2011 года, когда случилось цунами в Японии. Масштаба трагедии я тогда ещё не понимал, но, когда я посмотрел в глаза японскому консулу, я понял масштаб. Мы сегодня говорили с коллегой, он сказал мне, что у молодёжи, которая выходила из этих вагонов, были совсем другие глаза, они видели смерть и поняли, что это такое", — сказал архиепископ.

Цветы и свечи в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Меркель и Олланд выразили Путину соболезнования после взрыва в Петербурге
Во вторник вечером на одной из главных площадей Южно-Сахалинска пройдёт молодёжная акция в память о погибших в метрополитене Санкт-Петербурга.

В Ростове-на-Дону студенты местных вузов вышли во вторник на Театральную площадь, главную площадь города, и возложили цветы к баннеру, установленному в память о погибших. В акции памяти принял участия глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

В Пензе во вторник около монумента Героям блокадного Ленинграда в микрорайоне "Западная поляна" состоялось траурное мероприятие, посвященное памяти о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга, в котором приняли участие губернатор области Иван Белозерцев и руководство города.

"Сегодня жители нашего города скорбят и соболезнуют родственникам погибших во время теракта, а также выражают свои надежды на скорое выздоровление всех пострадавших. Наши люди вместе с питерцами", — цитирует слова главы администрации Пензы Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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#домой. В Петербурге сработали социальные сети человечности
Как сообщает Многофункциональный молодежный центр Пензенской области, траурное мероприятие также состоится в Пензе во вторник вечером на площади перед Домом Молодежи на улице Кирова.

"Те, кто стоят за этой ужасной трагедией, хотят разобщить нас и вселить в сердца людей страх, спровоцировать межрасовые и межнациональные конфликты, подорвать веру населения в мирное сосуществование… Давайте вместе почтим память погибших минутой молчания, показав, что мы, молодежь Сурского края, — часть Великой России и нас не сломить", — говорится в сообщении.

Саратовцы во вторник почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге возле храма в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали", где состоялась памятная лития.

Запись в книге соболезнований, открытой в память о погибших в результате взрыва в петербургском метро в Москве
© РИА Новости. Владимир Песня
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В правительстве Петербурга открыли книгу соболезнований
Ярославцы в память о жертвах трагедии возложили цветы к памятнику жителям Ленинграда, погибшим и умершим в годы Великой Отечественной войны. Организаторы акции — Российский Союз ветеранов Афганистана и Союз десантников. Как пояснил РИА Новости представитель организаторов, этот мемориал – самое важное место в Ярославле, связанное с Санкт-Петербургом. "Нас поддержала областная организация блокадников Ленинграда", — сказал собеседник.

Во вторник в часовне во имя всех Тверских святых на Соборной площади в Твери состоялась панихида по жертвам трагедии в метро Санкт-Петербурга, произошедшей накануне. Память погибших почтили губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители городских властей, жители Твери. Богослужение провёл Митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

"Мы видим, что даже в мирной жизни могут случиться такие события, чудовищные злодеяния, в результате которых гибнут люди. Сегодня мы отдали свой христианский долг тем, кто ушёл из жизни", — отметил Игорь Руденя.

Калининградцы с утра несут цветы к Триумфальной колонне на площади Победы в Калининграде в память о жертвах трагедии в петербургском метро, зажигают лампады. В главном храме региона храме Христа Спасителя прошла поминальная служба.

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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США будут поддерживать Россию в борьбе с экстремистами, заявил Теффт
В центре Казани на улице Петербургской появился импровизированный мемориал, куда казанцы несут цветы, зажигают свечи в память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге. На плакате люди пишут слова соболезнования: "Питер, скорбим с вами! Соболезнуем родным", "Помним, любим, скорбим", "Питер, мы с вами!". А в Благовещенском соборе Казанского Кремля митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил литию по жертвам взрыва в Санкт-Петербургском метрополитене.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков в связи с трагедией в Санкт-Петербурге предложил через соцсети жителям Петрозаводска почтить память погибших – зажечь свечи и возложить цветы на набережной.

"В соседнем регионе произошла большая беда, взрыв в метро унес жизни ни в чем не повинных людей. Петрозаводск и Санкт-Петербург связывают неразрывные братские узы, поэтому трагедия болью отзывается в наших сердцах. Приглашаю всех неравнодушных петрозаводчан прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню", отметил Парфенчиков.

Акция начнется в 18.30 в Петрозаводске на набережной Онежского озера, возле ротонды.

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Виктория Виатрис
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Следователи по взрыву в Петербурге смотрят записи видеонаблюдения
В Мурманске в то же время у памятника защитникам советского Заполярья, где находится аллея городов-героев, начнется акция в память о погибших в результате теракта в метро Петербурга и в поддержку жителей города.

Астраханцев приглашают почтить память жертв трагедии в метро Санкт-Петербурга и возложить цветы к площади у памятника Петру I, основателю города на Неве. Акция солидарности состоится 4 апреля в 18:00 (17:00 по мск).

Как сообщил комитет общественных связей и национальной политики Саратовской области, акция в память о жертвах трагедии в Санкт-Петербурге во вторник вечером состоится по инициативе общественных организаций региона в парке Победы на Соколовой горе в Саратове у подножия монумента погибшим в годы Великой Отечественной войны "Журавли". Участники акции возложат цветы и поставят свечи на ступень этого памятника с надписью "Ленинград".

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анна Волкова
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На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS/ Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Нина Алексеева
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Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Александр Тарасенков
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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Власти оказывают помощь

Световой короб на крыше автомобиля службы Яндекс.Такси. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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"Яндекс.Такси" заблокирует водителей, бравших плату за проезд в Петербурге
Как сообщил глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, в результате взрыва пострадали 17 жителей других регионов России, в том числе из Мордовии, ХМАО, Ярославской области. Власти регионов уже заявили, что не оставят.

Власти Петербурга безвозмездно предоставили отель и обеспечили бесплатным трехразовым питанием прибывающим в город из других регионов родственникам погибших и пострадавших при взрыве в метро.

В отеле будет дежурить бригада скорой медицинской помощи и сотрудники МЧС.

Цветы в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга на улице в Новосибирске
© РИА Новости. Александр Кряжев
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Полтавченко предложил увековечить память жертв терактов и катастроф
В числе пострадавших при взрыве оказалась жительница Сургута 22-летняя Евгения Бахлыкова, студентка юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила с матерью девушки состояние здоровья пострадавшей. "Женщине оказана материальная поддержка, в том числе со стороны властей Сургута, которая позволила ей оперативно вылететь в Санкт-Петербург", — сообщили РИА Новости в официальном штабе правительства Югры.

Сейчас девушка находится в клинике военной травматологии и ортопедии. Как отметил собеседник агентства, пострадавшей был установлен диагноз "осколочные и вторичные ранения и повреждения".

В результате взрыва также пострадали две жительницы Барнаула – бабушка и ее внучка, они получат материальную помощь.

Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
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В Брюсселе к посольству РФ несут цветы в память о жертвах ЧП в Петербурге
"К сожалению, в числе пострадавших от теракта в метро две жительницы края – женщина 1958 года рождения и девочка 2001 года рождения, обе получили травмы и госпитализированы в медицинские учреждения. Я дал поручение держать на контроле ситуацию и принимать все исчерпывающие меры по оказанию помощи семье"- заявил глава Алтайского края Александр Карлин. По данным уполномоченного по правам ребенка РФ, в Петербург девочка приехала для знакомства с учебными заведениями.

Власти Мордовии также окажут помощь жителю республики Дмитрию Глазкову – студенту Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, пострадавшему при взрыве в метро.

"Глава республики Владимир Волков адресовал молодому человеку и его семье слова сочувствия и принял решение оказать Дмитрию материальную помощь", — говорится в сообщении пресс-службы главы Мордовии.

На центральной площади Мадрида вывесили флаг РФ в память о жертвах взрыва в Петербурге
© РИА Новости. Елена Шестернина
В Мадриде вывесили российский флаг в память о жертвах взрыва в Петербурге
Дмитрий Глазков учился в Саранске в гимназии №19 и естественно-техническом лицее №43. Сейчас он студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянова (Ленина).

Глава Мордовии также выразил соболезнования родным и близким погибших в петербургском метро. "Народ Мордовии вместе с вами, вместе со всей Россией глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. Это наша общая тяжелая боль, наша общая горькая, невосполнимая утрата. От всех жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — говорится в телеграмме, направленной Волковым губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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