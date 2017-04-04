Медведев посетил образовательный комплекс "Школа Сколково-Тамбов"

ТАМБОВ, 4 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил в Тамбове инновационный образовательный комплекс "Школа Сколково-Тамбов", созданный на основе современных архитектурных подходов, технологий обучения и воспитания, ориентированных на требования приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьника".

Открытие комплекса запланировано на 1 сентября этого года. Образовательный комплекс рассчитан на 2425 мест, обучение будет проводиться в одну смену.

В образовательную структуру школы входят 13 образовательных центров: Центр обществоведческих дисциплин, Центр зарубежной и отечественной лингвистики, Центр естественнонаучного образования, Центр флористики и ландшафтного дизайна, Информационно-библиотечный центр, Центр безопасности и физического здоровья, Академия детства, Центр прикладных технологий, Мультимедийный центр, Центр искусства, Центр развития профессиональных компетенции, Центр ГГ-технологий, роботехники, моделирования, Центр дизайна и технологий сервиса, а также Музей занимательных наук, интернет-кафе.

Образовательный процесс в школе строится на основе индивидуальных образовательных программ для каждого обучающегося, в том числе для особо одаренных детей.

Премьер-министр поинтересовался у преподавателей, для каких целей школьникам начальных классов предлагается использовать электронные планшеты. Его заверили, что планшет будет использоваться в учебных целях, а не для игры.

"Вы правильно считаете. Это не игра, это — инструмент. На самом деле он во всем мире так и используется, и нужно его с самого начала позиционировать как инструмент, а не как игрушку, тем более, что у всех дома компьютеры и дома наиграться можно", — сказал Медведев.

Глава правительства посетил, в частности, ряд лабораторий, где ему было представлено современное оборудование и расходные материалы, которые школьники будут использовать при проведении опытов в процессе обучения.

"Это наше?" — поинтересовался Медведев. По словам учителей, все оборудование в лаборатории российского производства. "Это важно, потому что 10 лет назад, когда мы начинали проект, все, что покупалось, было китайского производства. Мебель мы и раньше делали, а вот даже самые элементарные приборы не делали", — сказал Медведев.

В ответ учителя заверили, что теперь даже колбы в лабораториях — российского производства.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тамбовской области, реализация этого проекта позволит полностью отказаться от второй и третьей школьных смен. "Мы 3-4 года назад продумали концепцию реализации этого проекта. И мы рады, что проект уже на выходе. С вводом "Школы Сколково — Тамбов" мы полностью решим вопрос второй-третьей смены в большом, растущем новом микрорайоне областного центра. Сейчас в нем проживает 31 тысяча человек, но с учетом продолжающейся застройки, по нашим подсчетам, через год-полтора количество жителей здесь увеличится до 50 тысяч человек", — цитирует пресс-служба главу администрации Тамбовской области Александра Никитина.

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