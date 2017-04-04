Аркадий Ротенберг заявил, что продолжит платить налоги в России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг, попавший под санкции США и ЕС, не намерен пользоваться законодательной возможностью отказа от налогового резидентства РФ и планирует платить налоги в России.

Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, позволяющий физлицам, находящимся под санкциями, подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами РФ, если они являются налоговыми резидентами иностранного государства.

"Я являюсь налоговым резидентом России, активов за рубежом не имею, бизнес развиваю и планирую развивать внутри нашего государства. Возврат налогов, о котором идет речь, делать не собираюсь, как и мой брат", — заявил Ротенберг РИА Новости через своего представителя.

В 2014 году братья Аркадий и Борис Ротенберги подпали под санкции США, а Аркадий был также внесен в санкционный список Евросоюза.