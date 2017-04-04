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Общество

Глава фракции ЕР прокомментировал идею о сносе пятиэтажек по всей стране

16:4604.04.2017
(обновлено: 16:49 04.04.2017)
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ЗМосква. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев считает преждевременной идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости реализации программы по сносу пятиэтажек не только в Москве, но и по всей стране.

Руководитель фракции партии КПРФ Геннадий Зюгановна. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Зюганов предложил снести пятиэтажки во всех регионах России
Во вторник в Госдуме проходит расширенное заседание Совета ГД по вопросу презентации проекта сноса пятиэтажек и рассмотрения соответствующих законопроектов с участием мэра Москвы Сергея Собянина. В ходе заседания Зюганов предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек во всей России.

"Вот здесь было сказано Геннадием Андреевичем давайте на всю страну… Геннадий Андреевич, я, наверное, поостерегся пока. Давайте попробуем на Москве. Геннадий Андреевич, посмотрите, какая огромная проблема, сколько вопросов, сколько процедур надо сократить", — ответил Васильев Зюганову.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Собянин оценил перспективы законопроекта о реновации жилья
Мэр Москвы на встрече с президентом РФ сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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сергей суворов
прав старина Зю , нужно по всей стране не только 5-ти этажки сносить но и все дома старше 50 лет и строить новые и на это напечатать фиатные рубли под закупку отечественных материалов , это пойдёт только на пользу экономике и позволит увеличить рабочие места лет на 10 ть , а то что ЕР противиться то откровенно говоря после выборов и когда они облапошили избирателей не приняли не единого закона на пользу избирателей ...наверное нужно отзывать всех депутатов и назначать новые выборы в ГД РФ , назначив ежемесячный отчёт перед избирателями за какой закон они проголосовали и какие внесли на рассмотрения нужно обязательно повысить ответственность депутатов , а то взяли моду на врут с три короба , а как изберут только и набивают свои карманы . с этим нужно покончить .
16:59
04.04.2017
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