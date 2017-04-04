Глава фракции ЕР прокомментировал идею о сносе пятиэтажек по всей стране

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев считает преждевременной идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости реализации программы по сносу пятиэтажек не только в Москве, но и по всей стране.

Во вторник в Госдуме проходит расширенное заседание Совета ГД по вопросу презентации проекта сноса пятиэтажек и рассмотрения соответствующих законопроектов с участием мэра Москвы Сергея Собянина. В ходе заседания Зюганов предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по сносу пятиэтажек во всей России.

"Вот здесь было сказано Геннадием Андреевичем давайте на всю страну… Геннадий Андреевич, я, наверное, поостерегся пока. Давайте попробуем на Москве. Геннадий Андреевич, посмотрите, какая огромная проблема, сколько вопросов, сколько процедур надо сократить", — ответил Васильев Зюганову.

Мэр Москвы на встрече с президентом РФ сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.