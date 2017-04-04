Межнацсовет КЧР призвал жителей региона не поддаваться на провокации

ЧЕРКЕССК, 4 апр — РИА Новости. Межнациональный совета общественных организаций Карачаево-Черкесии призвал население не реагировать на провокационные материалы в СМИ, направленные на дестабилизацию ситуацию в регионе, говорится на сайте Миннаца КЧР со ссылкой на обращение Совета.

В принятом обращении члены Совета заявили, что лозунги, которые в средствах массовой информации звучат от представителей таких организаций как "Конгресс карачаевского народа" и "Совет старейшин черкесского народа" перекликаются с деятельностью проплаченных западными организациями лиц.

"Ни одна организация не имеет права говорить и действовать от имени какой бы то ни было национальности. Они не проявили себя в какой-то социально-полезной деятельности, не принимали участия в решении реальных проблем своих народов. Они представлены в основном несколькими сообщниками, которые время от времени активизируются для выполнения заданий заказчиков", — говорится в обращении.

Члены совета также призвали население республики проявить мудрость, чтобы сохранить стабильность в регионе.

"Нужно трезво оценивать громкие лозунги, цель которых реализация политических амбиций конкретных лиц, которые с помощью таких провокаций решают свои личные вопросы. Отдельно взятые политические деятели не должны вводить в заблуждение население, дискредитировали целые народы", — отмечается в обращении.