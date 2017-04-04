Психологи рассказали, как преодолеть страх после взрывов на транспорте

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Тревожность населения после крупных ЧП на транспорте растет, но справиться с ней можно, если не замыкаться на своем страхе, рассказали опрошенные РИА Новости психологи.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

Обходные пути



Как отметил руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов, тревожность населения после ЧП действительно увеличивается: после новости о взрыве в метро Санкт-Петербурга люди начали обращаться за психологической помощью, некоторые из них отмечали, что вместо короткой поездки на метро выбирали более долгую поездку на наземном транспорте, чтобы чувствовать себя спокойнее.

"Случай, о котором я рассказал, показателен: нужно доехать, и люди выбирают обходной путь. С одной стороны они боятся попасть опять в теракт, с другой стороны, ехать надо, и вот это слово "надо" заставляет людей жить, преодолевая страх", — сказал Виноградов.

По словам кандидата психологических наук, психолога Ольги Маховской, вторичными жертвами теракта становятся даже те, кто просто смотрел телевизор.

"Они становятся вторичными жертвами. Уровень травматизации, конечно, не такой высокий, как у тех, кто рядом оказался… Шлейф длится от трех дней до нескольких месяцев. Страх пропорционален степени защищенности человека, потому что если человек передвигается на наземном транспорте, или находится дома, он понимает, что его риски ниже", — сказала она.

Проработка страха

Как отметила Маховская, важно активно прорабатывать свой страх. "Лучше его прорабатывать активно, не отменять вообще все дела, потому что когда мы ничего не делаем, это деморализует. Обязательно что-то такое намечать, что обречено на успех… Попробуйте не отменять дела, а заниматься ими в этих новых условиях", — сказала психолог.

Маховская добавила, что в противном случае человек может начать накручивать сам себя, что только усугубляет ситуацию.

По словам Виноградова, если сильный страх сохраняется на протяжении длительного времени, то не нужно увлекаться приемами самопомощи, лучше обратиться за помощью к специалистам.