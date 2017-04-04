Третьяковская галерея откроет показ работ художницы Серебряковой 5 апреля

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Третьяковская галерея 5 апреля откроет один из важных и долгожданных проектов сезона — ретроспективу работ Зинаиды Серебряковой. Это наиболее полный за прошлые 30 лет монографический показ ее произведений, сказала журналистам директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"В Третьяковской галерее открывается один из самых важных проектов сезона — ретроспектива работ Зинаиды Серебряковой, одной из первых и самых любимых публикой в России женщин-художников. Мы хотим показать ее как очень хорошего художника, который далек от салонной красивости, ярлык которой к ней, к сожалению, приклеился",- отметила Трегулова.

Серебрякова — представительница прославленной художественной династии Бенуа-Лансере и, как отметила Трегулова, "рисовать для нее было так же естественно, как дышать и говорить. На сегодняшней выставке представлено более 200 работ, из которых порядка 60 привезены из Франции". Выставка приурочена к 130-летию со дня рождения великой художницы, вынужденной в 1924 году эмигрировать во Францию. Жизнь Серебряковой, так же как и ее творчество разделено на две половины — до и после.

"Как художник, она сформировалась в Петербурге, и не изменила себе, несмотря на то, что вторую половину жизни она провела в эмиграции. В первую половину своей жизни она была очень счастливым человеком, что редко выпадает художникам. У нее была счастливая семья: муж и четверо детей",- рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник Третьяковской галереи Татьяна Ермакова.

Работы художницы займут два этажа Инженерного комплекса в Лаврушинском переулке. До нее все выставочное пространство здания предоставлялось только для одного художника — Марка Шагала.

Экспозиция построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: ранние произведения, крестьянский цикл, портреты, натурные наброски балерин Мариинского театра, пейзажи, эскизы росписей Казанского вокзала в Москве, работы парижского периода, а также работы марокканской серии.

На выставке можно будет увидеть и широко известную картину — автопортрет "За туалетом", который в 1910 году был приобретен Советом Третьяковской галереи, сказала Ермакова.

Правнучка художницы, Зинаида Николаева заявила журналистам, что, несмотря на большое количество картин, Серебрякова остается неизвестным художником и надеется, что эта выставка поможет для многих раскрыть ее многогранный талант как великого художника.

На выставке также можно увидеть ее не менее известные картины — "Карточный домик", "Жатва" и "Беление холста", а также неизвестные работы периода эмиграции из французских коллекций и декоративные панно для бельгийской виллы барона Ж. — А. де Броуэра, на протяжении долгого времени считавшиеся утраченными — единственный реализованный интерьерный проект Серебряковой.

Директор галереи Трегулова отметила большой вклад банка ВТБ в организацию выставки, который на протяжении 15 лет активно сотрудничает с Третьяковской галереей.

"Уже более 15 лет банк ВТБ активно сотрудничает с Третьяковской галереей. Последние три года нашей совместной работы хочется отметить особенно. Плод нашего совместного труда — такие выставки как экспозиция работ Айвазовского, Серова и сегодняшняя выставка Зинаиды Серебряковой — это яркие события не только для Москвы, но и для всей страны. Приятно, что банк ВТБ имеет к ним самое непосредственное отношение", — сказал РИА Новости вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.