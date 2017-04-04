Комитет Госдумы поддержал законопроект о сносе хрущевок

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Профильный комитета Госдумы по строительству поддерживает концепцию законопроекта о сносе ветхих пятиэтажек в Москве, но к документу есть ряд замечаний, сообщил глава комитета Евгений Москвичев (ЕР).
Депутат отметил, что "при доработке законопроекта во втором чтении необходимо уточнить процедуру переселения, более подробно рассмотреть критерии равноценности (жилья)".
"Но хочу подчеркнуть другое — что сегодня большое количество административных процедур. Начиная с разработки градостроительной документации и до момента заселения — составляет 69. Это значит, что с 69 процедур кто-то что-то платит. Отсюда стоимость квадратного метра растет", — заявил депутат.
Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.