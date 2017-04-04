Комитет Госдумы поддержал законопроект о сносе хрущевок

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Профильный комитета Госдумы по строительству поддерживает концепцию законопроекта о сносе ветхих пятиэтажек в Москве, но к документу есть ряд замечаний, сообщил глава комитета Евгений Москвичев (ЕР).

"Наш комитет детально проработал законопроект, и у нас есть по нему замечания. Но хочу подчеркнуть, что концепцию законопроекта мы сегодня поддерживаем", — сказал Москвичев на расширенном заседании совета Госдумы по вопросу презентации проекта сноса пятиэтажек с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

Депутат отметил, что "при доработке законопроекта во втором чтении необходимо уточнить процедуру переселения, более подробно рассмотреть критерии равноценности (жилья)".

"Но хочу подчеркнуть другое — что сегодня большое количество административных процедур. Начиная с разработки градостроительной документации и до момента заселения — составляет 69. Это значит, что с 69 процедур кто-то что-то платит. Отсюда стоимость квадратного метра растет", — заявил депутат.

"В то же время мы понимаем, что мы должны сократить общий срок административных процедур и если он дойдет до 700 или 750 дней, то тогда эта комплексная программа способна жить и способна развиваться", — сказал Москвичев.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.