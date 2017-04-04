В Госдуме считают, что законопроекту о хрущевках требуется доработка

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская считает, что законопроект о сносе ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома нуждается в радикальной доработке.

Во вторник в Госдуме проходит расширенное заседание Совета ГД по вопросу презентации проекта сноса пятиэтажек и рассмотрения соответствующих законопроектов с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

"Я считаю, что законопроект, который внесен и который пока не анализировался, нуждается в серьезнейшей радикальной доработке, иначе нам предстоит встреча в Конституционном суде, и понятно, результат будет очевидным", — сказала Хованская в ходе расширенного заседания Совета.

В частности, она отметила, что название — о внесении изменений в закон о статусе столицы — не соответствует тому, что содержится в самом законопроекте и не имеет никакого отношения к правому регулированию статуса столицы. "Законопроект содержит целый пул оценочных положений… Мы же договорились о том, что если в законе есть отсылочные нормы, то прежде чем принять законопроект — даже правительства — мы установили такой порядок — мы должны увидеть эти проекты", — добавила она.

Законопроект о сносе пятиэтажек нарушает право на судебную защиту собственников, считает Хованская. "Срок устанавливается в 60 дней, но за 60 дней можно уехать лечиться или в командировку. Вернуться, а твоего дома уже нет. Такая судебная практика совершенно недопустима", — добавила она.

По словам Хованской, для очередников предоставление жилья пойдет по нормам, но в нынешней редакции законопроекта "не написано, что оно будет предоставляться в том же районе или в соседнем, потому что делается отсылочная норма на городской закон, а там в пределах городской черты". "Я в свое время предложила понятие "равнозначность", оно применялось только исключительно для нанимателей, для собственников существует термин "равноценное жилое помещение". В документе нарушается право на судебную защиту собственников, потому что решение вступает сразу после принятия, то есть непонятно: апелляция, инкассация, что там возможно или невозможно", — заявила Хованская в ходе заседания.

Один из авторов документа, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Николай Гончар считает, что необходимо создать механизм, который позволит Москве уложиться в приемлемые сроки при реализации мер о сносе ветхих пятиэтажек и переселению москвичей. "Можно долго критиковать законопроект, который представлен вашему вниманию. Но это категорический императив – нужно создать механизм, который позволит Москве уложиться в приемлемые сроки", — заявил Гончар в рамках расширенного заседания Госдумы по данному вопросу.

Парламентарий отметил, что, по мнению авторов законопроекта, ключевая проблема заключается в сроках переселения. Он напомнил, что 1651 дом "расселяли" в течение пятнадцати с половиной лет. Сейчас необходимо расселить жителей 7922 дома, отметил Гончар. Он считает, что технология, существующая в рамках действующего законодательства, неприемлема.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.

Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.