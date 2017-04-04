Собянин рассказал, чего ждать от реновации москвичам, живущим по соцнайму

МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Живущие по соцнайму москвичи при переселении в рамках реновации жилья ущемлены не будут, заявил в Госдуме мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, звучат опасения, что жители на правах соцнайма будут ущемлены. "Это не так, они будут получать на тех же условиях", — заявил он.

Более того, им будет дана возможность выбора: либо дальше жить по соцнайму, либо получить жилье в собственность.

Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.