Депутат: необходимо уточнить термин "реновация" применительно к жилью

МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. В законопроекте о реновации жилья необходимо уточнить сам термин "реновация", рассказала глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.

По ее словам, законопроект требует серьёзной доработки. В частности, она отметила, что сам термин "реновация" нигде в правовых документах не упоминается, только в стратегии ЖКХ об аварийном жилье.

"Уточнить этот термин в законопроекте необходимо", — заявила она, пояснив, что иначе могут возникнуть различные его толкования и опасные правовые последствия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы.