На Ставрополье усилили меры безопасности после взрыва в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (343)

ПЯТИГОРСК, 4 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Меры безопасности усилены в Ставропольском крае после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"В настоящее время на Ставрополье усилены меры антитеррористической безопасности. Они охватывают ключевые объекты социальной сферы и промышленности, транспортной инфраструктуры, места массового пребывания людей", — говорится в сообщении.

Так, например, в Ессентуках руководителей всех предприятий, организаций, учебных заведений, санаторно-курортного комплекса проинструктируют о мерах повышенной безопасности и антитеррористической защищенности, сообщает администрация города-курорта. "Наряды сотрудников полиции нацелены на получение упреждающей информации, несения службы с соблюдением особых мер личной и коллективной безопасности. Администрация Ессентуков привлекла командиров и членов народных и казачьих дружин к охране общественного порядка. Около 50 человек совместно с ессентукским отделом полиции приступили к патрулированию городской территории", — отмечается в сообщении администрации Ессентуков.

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