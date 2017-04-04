На Ставрополье усилили меры безопасности после взрыва в Петербурге

ПЯТИГОРСК, 4 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Меры безопасности усилены в Ставропольском крае после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба губернатора региона.
47.9%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
18.1%Да, но вынужден(а) ездить на нем
4.1%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
29.8%Я вообще не пользуюсь метро
Так, например, в Ессентуках руководителей всех предприятий, организаций, учебных заведений, санаторно-курортного комплекса проинструктируют о мерах повышенной безопасности и антитеррористической защищенности, сообщает администрация города-курорта. "Наряды сотрудников полиции нацелены на получение упреждающей информации, несения службы с соблюдением особых мер личной и коллективной безопасности. Администрация Ессентуков привлекла командиров и членов народных и казачьих дружин к охране общественного порядка. Около 50 человек совместно с ессентукским отделом полиции приступили к патрулированию городской территории", — отмечается в сообщении администрации Ессентуков.
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