Чеченский СПЧ изучил статью о преследовании гомосексуалистов в республике

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании представителей нетрадиционной ориентации, сообщается на сайте СПЧ во вторник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне. А пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал ложью публикацию о преследовании в республике мужчин нетрадиционной ориентации, комментируя опубликованный в "Новой газете" материал о задержании ста человек, заподозренных в гомосексуальности. Он подчеркнул, что "невозможно преследовать тех, кого нет в республике".

"Внимательно изучив статью "Убийство чести" ("Новая газета" от 01.04.2017г.), а также проанализировав поступающую информацию и встретившись с источниками информации, члены Совета не нашли даже косвенного подтверждения упомянутым в статье якобы фактам. В связи с чем мы можем ответственно заявить, что автор вышеназванной статьи целиком основывалась на домыслах и недостоверных сведениях", — говорится в опубликованном заявлении.

Согласно тексту заявления, "причины, побудившие автора упомянутой статьи на ее написание, не имеют ничего общего с общепринятыми нормами профессиональной журналистской деятельности, и, как нам представляется, являются частью масштабной провокации по дестабилизации общественно-политической стабильности в республиках Северного Кавказа".

Подчеркивается, что члены Совета считают своим долгом заявить, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

"Все вышеизложенное позволяет нам уверенно заявить, что ничего из приведенного в статье "Убийство чести" не могло иметь место в Чеченской республике", — добавляется в тексте.